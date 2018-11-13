Визначився склад збірної України на перший етап Кубка світу з біатлону

Перший етап Кубка світу розпочнеться 2 грудня з змішаних естафет в словенській Поклюці. Туди відправляться шість жінок і п'ятеро чоловіків.

Відзначимо, що програма етапу в Поклюці включає в себе відразу 5 видів гонок: одиночна і класична змішані естафети, індивідуальні гонки, спринти та гонки переслідування. Саме тому тренери обох команд вирішили включити до складу на одну людину більше, ніж це передбачає квота збірної на деякі види гонок. Нагадаємо, в нинішньому сезону в гонках з роздільним стартом збірна України має право виставляти четверо чоловіків і п'ять жінок.

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Так, до жіночої збірної увійшли Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок, повідомляє xsport. Разом з Вітою і Валею Семеренко, а також Оленою Підгрушної Журавок проводить підготовку в швейцарському Ленцерхайді. Ще дві дівчини, які виступлять в Поклюці, тренуються окремо від команди. Юлія Джима готується до старту Кубка світу разом зі словенською збірної, а Анастасія Меркушина, під керівництвом свого тренера-батька, і незабаром приєднається до чоловічої збірної України.

Визначився зі складом команди на перший етап Кубка світу і старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра. З Шушена, де команда перебувала перші 12 днів збору, лідери збірної Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, а також Артем Тищенко та Віталій Кільчицький відправляться в австрійський Обертілліях, де проведуть заключну частину підготовки до старту нового сезону.

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Також наставник чоловічої збірної повідомив, що на першому етапі Кубка IBU в шведському Ідре виступлять Тарас Лесюк, Віталій Труш, Богдан Цимбал, Андрій Доценко та Антон Дудченко. Ця частина команди, а також Руслан Ткаленко, який пропустив кілька літніх зборів через травму, залишилася тренуватися в Шушені, разом з другим складом жіночої збірної.