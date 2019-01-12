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      Визначився склад жіночої збірної України на естафетну гонку в Оберхофі

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      Склад жіночої збірної України на естафету в Оберхофі
      Склад жіночої збірної України на естафету в Оберхофі

      Став відомий склад жіночої збірної України на естафету, яка стане останньою жіночої гонкою на четвертому етапі Кубка світу в Оберхофі.

      У неділю, 13 січня, команда стартує в наступному порядку: Юлія Журавок, Юлія Джима, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина.

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      Зазначимо, що попередню естафету в Хохфільцені на другому етапі Кубка світу українські дівчата завершили на 8 місці.

      Нагадаємо, що 12 січня відбулася жіноча гонка переслідування, де брали участь Віта Семеренко і Анастасія Меркушина. Віта, стартувавши шостою, провалила стрільбу і фінішувала 26-ю, а Анастасія зайняла 19 місце з одним промахом.

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      Теги: Спорт Анастасія Меркушина Юлія Журавок Юлія Джима Новини біатлону Віта Семеренко
      Джерело: 24 Канал
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