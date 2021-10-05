Визнали винним і відпустили: сепаратиста з Одеси залишили на волі

Київський рай суд Одеси виніс вирок місцевому сепаратисту Вячеславу Завражному. Попри те, що чоловіка визнали винним у посяганні на цінність території України, він залишиться на свободі.

Таке рішення суду пояснюють тим, що чоловік погодився співпрацювати зі слідством. Про це повідомили 5 жовтня – незадовго після того, як оприлюднили вирок.

Нещодавно Каже, що не знав: чоловіка змусили зняти футболку з гербом Росії в супермаркеті Києва

За що його судили

За даними правоохоронців підозрюваний був членом проросійської організації "Одеська дружина". Окрім цього, він брав безпосередню участь в діяльності антимайдану Одеси.

Також слідчі довели, що Завражний публікував у соцмережах заклики до розчленування України. У дописах мовилося, що відділені частини нібито мають стати територією Росії.

Яке покарання йому обрали

Коли чоловік пішов на угоду з обвинуваченням, він повністю визнав свою провину. Його судили за статтею про посягання на територіальну недоторканість України. Йому присудили 5 років в'язниці, але також одразу звільнили від відбування покарання. Залишилося тільки одне умовне покарання – 3-річний випробувальний термін.

Схоже рішення суду

Також 5 жовтня повідомили, що одеський суд виніс вирок і любителю СРСР. Мовиться про чоловіка, який у річницю трагедії 2 травня ходив по місту у футболці з комуністичною символікою.

Його також визнали винним і відпустили за співпрацю зі стороною обвинувачення. Слід зазначити, що цей чоловік раніше вже відбував покарання одразу за кілька серйозних злочинів – досліди на людях, вбивство та інші.