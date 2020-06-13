Житомирянин Велеслав Постернак створює унікальні музичні інструменти прямо на власному подвір'ї. Зараз у колекції майстра майже 200 різних зразків – від бубнів, які використовували ще тисячу років тому, до сучасних барабанів.

Як з'ясували журналісти 24 каналу, ще кілька років тому Велеслав працював шкільним вчителем англійської мови. Потім була робота ковалем. І вже після цього чоловік зрозумів, його покликання – створення музичних інструментів.

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Він зізнався, що змайструвати музичний інструмент з металу чи шкіри – це найлегша частина роботи. Далі кілька тижнів тривають налаштування.

"Тиждень тільки налаштувань щоденних. Кілька разів інструмент проходить термообробку для того, щоб стабілізувати звук, щоб він не розлаштовувався більше, і налаштування було постійним", – розповів Велеслав Постернак.



Велеслав Постернак / Скриншот з відео

Бубни, які використовувались ще тисячу років тому, звукові чаші, варгани та металеві барабани Велеслав виготовляє на своєму подвір'ї у двох майстернях разом з друзями.

Частину інструментів продають, інші – залишають собі. І з ними ж кожного тижня влаштовують й імпровізовані концерти під відкритим небом.



Житомирянин виготовляє музичні інструменти у майстерні на подвір'ї / Скриншот з відео

Друг майстра Святослав відзначив, що потрібно більше розвивати свою духовність, бути ближчим до музики. "Я б сказав, що це таке собі відходження від буденності цієї всякої, така собі медитація", – пояснив він.

Велелеслав відзначив: для того, аби зіграти на його інструментах не потрібна спеціальна музична освіта. Достатньо лише відчувати ритм та починати творити.

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