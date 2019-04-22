Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах: реакція штабу кандидата

Колишній президент України Віктор Янукович, який втік і переховується у Росії, привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах 21 квітня і назвав вибір українців "мудрим".

Звернення екс-гаранта оприлюднив його прес-секретар Юрій Кірасир. У своєму листі Янукович звинувачує чинного президента Петра Порошенка, і переконаний, що українці зробили правильний вибір, проголосувавши за Зеленського.

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"Я щиро вітаю Вас з обранням на посаду Президента України. Українці довірили Вам цей пост у найважчий для нашої країни момент історії. Миролюбний український народ розколотий і радикалізований як ніколи раніше. Братовбивча війна на моєму рідному Донбасі щодня забирає життя українців і знищує колись процвітаючий край", – зауважив Янукович.

Він не оминув можливості розкритикувати чинного главу держави і додав, що у "жахливих стражданнях" українців нібито винен Порошенко і його соратники, які проводили "політику ненависті й насильства".

Також, Янукович заявив, що перед Зеленським тепер стоять нелегкі завдання на посту президента України.

Головне – принести нашій країні мир, об'єднати і примирити український народ. Відновити законність і справедливість. Поліпшити добробут українців... Я хочу низько вклонитися мудрому українському народу, який не дав себе обдурити, не піддався на провокації і брехню, а зробив усвідомлений вибір. Українці довірилися Вам і сподіваються на те, що Ви повернете нашому народові мир і процвітання. Не підведіть їх,

– йдеться в листі президента-втікача.

Водночас, спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, заявив що команда Зеленського обійдеться без таких привітань і підтримки.

Упродовж усієї кампанії команда Зеленського отримувала так звану підтримку від російських пропагандистів і колишніх українських чиновників. Ми обійдемося як без цієї підтримки, так і без їхніх привітань, — сказав Разумков "Інтерфаксу".

Зауважимо, Янукович втік до Росії під час подій Майдану у 2014 році та попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Саме тоді наша держава переживала найважчий момент, бо Росія нахабно вдерлася і окупувала Крим та розгорнула криваву війну на Донбасі.

24 січня 2019 року екс-президента визнали винним у низці злочинів, зокрема у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться до України, він відсидить у в'язниці 13 років.

Хто ще привітав Зеленського з перемогою на виборах? ЦВК підрахувала понад 90% голосів українців. Впевнену перемогу здобуває Володимир Зеленський з відривом від чинного президента Петра Порошенка у понад 48%. Лідери різних країн та організацій світу вже прокоментували результати виборів та привітали переможця.



Майбутнього президента Зеленського вже привітали лідери Заходу: президент США Дональд Трамп, канцлер Австрії Себастіан Курц, голова Європейської Ради Дональд Туск, президент Польщі Анджей Дуда, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо тощо.



Не забарилися з привітаннями і в Росії. Представники країни-агресора радіють програшу Петра Порошенка, але вирішили зайняти вичікувальну позицію і послідкувати за першими кроками Зеленського. Проте, лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вже готовий протягувати руку Україні. Водночас, в РПЦ переконані, що за президентства Зеленського "припиняться гоніння на канонічну православну церкву", маючи на увазі УПЦ МП.

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