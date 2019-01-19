"Вкололи інсулін, який йому протипоказаний": окупанти в Криму не знають, як лікувати Бекірова

Кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого обвинувачують в незаконному зберіганні вибухових речовин і боєприпасів, дають протипоказані йому ліки.

Про це заявила донька Бекірова Елеонора, передає Кримська правозахисна група.

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За її словами, перший день у лікарні Сімферополя Едем Бекіров провів у коридорі. Потім його перевели у відділення ендокринології.

Щоб збити цукор йому вкололи інсулін. Це зробили, хоча інсулін йому протипоказаний, тому що це впливатиме на серце. Окрім діабету та ампутованої ноги в нього ще чотири шунти у серці,

– зазначила донька Бекірова.

Наразі Едем Бекіров перебуває у спецблоці СІЗО. Адвокати передали родині список ліків, які чоловікові слід надати.

Висновок лікарів з Сімферополя про стан Бекірова буде готовий 21 січня.

Нагадаємо, що кримськотатарського активіста затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Бекіров проживає на Херсонщині, а до Криму прямував, щоб відвідати 78-річну маму та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.Бекірова звинувачують у зберіганні та передачі вибухових речовин і боєприпасів. Так, активісту закидають поширення і транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.Перебування за гратами для Бекірова – особливо небезпечне: відомо, що у нього – цукровий діабет, інвалідність через відсутність ноги, а нещодавно він переніс ще й серцевий напад.