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      "Вкололи інсулін, який йому протипоказаний": окупанти в Криму не знають, як лікувати Бекірова

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      Едем Бекіров
      Едем Бекіров / Фото з вільних джерел

      Кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого обвинувачують в незаконному зберіганні вибухових речовин і боєприпасів, дають протипоказані йому ліки.

      Про це заявила донька Бекірова Елеонора, передає Кримська правозахисна група.

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      За її словами, перший день у лікарні Сімферополя Едем Бекіров провів у коридорі. Потім його перевели у відділення ендокринології.

      Щоб збити цукор йому вкололи інсулін. Це зробили, хоча інсулін йому протипоказаний, тому що це впливатиме на серце. Окрім діабету та ампутованої ноги в нього ще чотири шунти у серці,
      – зазначила донька Бекірова.

      Наразі Едем Бекіров перебуває у спецблоці СІЗО. Адвокати передали родині список ліків, які чоловікові слід надати.

      Висновок лікарів з Сімферополя про стан Бекірова буде готовий 21 січня.

      Нагадаємо, що кримськотатарського активіста затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Бекіров проживає на Херсонщині, а до Криму прямував, щоб відвідати 78-річну маму та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.Бекірова звинувачують у зберіганні та передачі вибухових речовин і боєприпасів. Так, активісту закидають поширення і транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.Перебування за гратами для Бекірова – особливо небезпечне: відомо, що у нього – цукровий діабет, інвалідність через відсутність ноги, а нещодавно він переніс ще й серцевий напад.

      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини політики Українці в полоні РФ Кримські татари Заручники
      Джерело: 24 Канал
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