"ВКонтакте" несподівано повернувся до улюблених сайтів українців

Російська соціальна мережа "ВКонтакті", яка вже рік як заборонена на території України, стала однією з найпопулярніших ресурсів українців.

Про це свідчать дані щомісячного звіту компанії Alexa, що належить Amazon. Рейтинг сформований на основі трафіку, кількості переглянутих сторінок і денної відвідуваності.

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Згідно з рейтингом, сайт "ВКонтакте" увійшов у ТОП-5 найбільш відвідуваних ресурсів України, зайнявши там 4 місце. При цьому інша соцмережа Facebook розташувався лише на 9 сходинці.

Загалом, перша 10 найпопулярніших сайтів України виглядає таким чином:

google.com.ua youtube.com google.com vk.com olx.ua wikipedia.org telegraf.com.ua ukr.net facebook.com sinoptik.ua

Що стосується ресурсів, у яких українські користувачі проводять найбільше часу, то на першому місці опинився OLX (13 хвилин 19 секунд), на другому місці Facebook (10 хвилин 49 секунд), на третьому – VK.com (10 хвилин 5 секунд).

ТОП-5 найпопулярніших сайтів в Україні

Цікаво, що у рейтингу за квітень, який оприлюднив Kantar TNS CMeter, "ВКонтакті" навіть не потрапила у першу десятку найпопулярніших в Україні сайтів. Тоді російська соцмережа зайняла 11 місце у рейтингу.

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