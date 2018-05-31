"ВКонтакте" несподівано повернувся до улюблених сайтів українців
Російська соціальна мережа "ВКонтакті", яка вже рік як заборонена на території України, стала однією з найпопулярніших ресурсів українців.
Про це свідчать дані щомісячного звіту компанії Alexa, що належить Amazon. Рейтинг сформований на основі трафіку, кількості переглянутих сторінок і денної відвідуваності.
Читайте також: Facebook вводить нову корисну функцію
Згідно з рейтингом, сайт "ВКонтакте" увійшов у ТОП-5 найбільш відвідуваних ресурсів України, зайнявши там 4 місце. При цьому інша соцмережа Facebook розташувався лише на 9 сходинці.
Загалом, перша 10 найпопулярніших сайтів України виглядає таким чином:
- google.com.ua
- youtube.com
- google.com
- vk.com
- olx.ua
- wikipedia.org
- telegraf.com.ua
- ukr.net
- facebook.com
- sinoptik.ua
Що стосується ресурсів, у яких українські користувачі проводять найбільше часу, то на першому місці опинився OLX (13 хвилин 19 секунд), на другому місці Facebook (10 хвилин 49 секунд), на третьому – VK.com (10 хвилин 5 секунд).
ТОП-5 найпопулярніших сайтів в Україні
Цікаво, що у рейтингу за квітень, який оприлюднив Kantar TNS CMeter, "ВКонтакті" навіть не потрапила у першу десятку найпопулярніших в Україні сайтів. Тоді російська соцмережа зайняла 11 місце у рейтингу.
Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно