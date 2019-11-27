Вкрадено 44 мільйони гривень: СБУ викрила корупційну схему розмитнення "євроблях"

Служба безпеки України викрила корупційну схему нелегельного розмитнення іноземних автомобілів.

За інформацією пресслужби СБУ, протиправний механізм організували посадовці Львівської, Івано-Франківської та Рівненської митниць.

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Чиновники свідомо занижували митну вартість імпортованих зі США машин. Так, зловмисникам вдалось переоформити близько тисячі авто та завдати державі збитки на кілька мільйонів гривень.

"Також здійснюється документування, що у порушення вимог Податкового кодексу України приватне підприємство, викрите СБУ, не зареєструвало податкові накладні на суму майже 44 мільйони гривень з реалізації транспортних засобів", – йдеться у повідомлені.

Правоохоронці розв'язують питання щодо накладання арешту на 48 елітних автівок.

До слова, 20 вересня Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає відтермінування штрафів для власників авто на іноземній реєстрації до 31 грудня 2019 року. Кабмін вирішив відкласти штрафи до 1 січня 2020 року.



Викриття корупційної схеми на митницях



Чиновники заробили 44 мільйони гривень