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      Вкрадено 44 мільйони гривень: СБУ викрила корупційну схему розмитнення "євроблях"

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      Митники заробили на розмитнені "євроблях" 44 мільйони гривень / ua.news

      Служба безпеки України викрила корупційну схему нелегельного розмитнення іноземних автомобілів.

      За інформацією пресслужби СБУ, протиправний механізм організували посадовці Львівської, Івано-Франківської та Рівненської митниць.

      До слова: Нова формула розмитнення авто на єврономерах: що сьогодні пропонують в уряді

      Чиновники свідомо занижували митну вартість імпортованих зі США машин. Так, зловмисникам вдалось переоформити близько тисячі авто та завдати державі збитки на кілька мільйонів гривень.

      "Також здійснюється документування, що у порушення вимог Податкового кодексу України приватне підприємство, викрите СБУ, не зареєструвало податкові накладні на суму майже 44 мільйони гривень з реалізації транспортних засобів", – йдеться у повідомлені.

      Правоохоронці розв'язують питання щодо накладання арешту на 48 елітних автівок. 

      До слова, 20 вересня Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає відтермінування штрафів для власників авто на іноземній реєстрації до 31 грудня 2019 року. Кабмін вирішив відкласти штрафи до 1 січня 2020 року.


      Викриття корупційної схеми на митницях


      Чиновники заробили 44 мільйони гривень

      митниця євробляхи
      Обшуки на митниці

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України СБУ Авто на єврономерах Державна митна служба Гроші Водний транспорт Новини Львова Новини Івано-Франківська Рівне
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