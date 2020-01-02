Вкрадену нацистами в Дніпрі безцінну картину повернули Україні: усі деталі

Втрачену під час Другої світової війни картину українського художника повернули зі США до України. Мовиться про полотно дніпровського майстра Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною".

Протягом двох років фахівці та дипломати домовлялися про повернення картини. Нарешті про цей "перший подарунок від МКМС у новому році" повідомив сам Мінкульт на своїй сторінці у фейсбуці 1 січня 2020 року.

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У міністерстві запевнили, що нарешті "завершився процес повернення картини відомого українського художника", яку нацисти вивезли з Дніпра у період 1941 – 1943 років.

Повернення картини, кажуть у міністерстві, "є результатом багаторічної спільної праці та стратегічного партнерства України та США". Однак не менше важливим є й сам факт "міжнародного визнання втрат культурних цінностей України під час Другої світової війни".

Що відомо про картину "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною".

Михайло Панін написав картину "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" як дипломну роботу під час навчання в Академії мистецтв у Петербурзі. Закінчив це величезне полотно висотою у півтора людського зросту майстер у 1911 році.



Ескіз дипломної роботи Паніна / Фото "ДніпроКультура"

Під час окупації у Другій світовій картину викрали з художнього музею в тодішньому Дніпропетровську.

До початку 60-х років доля картини була невідома, а потім її знайшов новий власник купленого будинку в США у штаті Коннектикут. Ексвласник цього будинку емігрував до США зі Швейцарії одразу після війни, але більше про нього інформації не розкривали.

До 80-х картина так і висіла у будинку, а у 80-х цей будинок купило подружжя Трейсі.

Як картину повертали до України

У 2017 році полотно заявили на продаж на аукціоні Potomack Сompany в Александрії (штат Вірджинія, США) – родина Трейсі розпродавала речі й продавала будинок. Саме тоді фахівці упізнали полотно Михайла Паніна.



Полотно Паніна, фото з оригіналу / Мінкульт

Зрештою, родина Трейсі відмовилася від прав на картину, виявивши бажання передати її в дар Україні.

Згідно з чинним законодавством США, треба було чекати певний період, чи не надійдуть судові запити з бажанням заявити права на полотно.

Таких запитів не було, отже – рідкісний твір мистецтва передали до посольства України у Вашингтоні.

Михайло Панін, 1877 – 1963: художник, заслужений діяч мистецтв УРСР, педагог та засновник Дніпропетровської живописної школи. Усі роботи майстра вважають колекційною рідкістю, більшість його робіт – втрачені.