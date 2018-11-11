Вкрали абсолютно все, – Аніта Луценко прокоментувала зухвале пограбування

Відома українська фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко відверто розповіла про зухвале пограбування її помешкання. Інцидент стався, коли вся сім'я знаменитості була на відпочинку в Домінікані.

Однак цей прикрий досвід аж ніяк не вплинув на настрій Аніти Луценко. У програмі "Світське життя", фітнес-тренер з гумором зізналась, що таким чином здійснилась її мрія – придбати нову машину.

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"Знаєте, я так хотіла змінити машину. Я думаю, що просто бажання здійснюються. І звичайно ж, наш переїзд у нову квартиру стався трішечки швидше, аніж ми планували. Буквально на тиждень. Тому я абсолютно задоволена, що усі живі, здорові. Поки що все добре", – розповіла Аніта Луценко.

За словами експерта зі схуднення, грабіжники поцупили майже все майно. Зловмисники навіть забрали нагороду, яку Аніті вручили на шоу "Танці з зірками 2018". Окрім цього, пропало вбрання зірки, її прикраси і парфуми, а також все взуття чоловіка.

Вкрали абсолютно все, навіть сукні. Сьогодні я збагнула, що навіть усі парфуми. Я дуже щаслива, що не мій розмір ноги був у дівчини, тому що у чоловіка забрали абсолютно усе взуття, яке він вибирає дуже-дуже довго,

– додала Аніта Луценко.

Наразі знаменитість все ж вірить, що невдовзі її речі знайдуть та повернуть. А поки, як жартома каже Аніта Луценко, "її чоловік має що робити на всі свята".

Нагадаємо, що про пограбування Аніти Луценко стало відомо 2 листопада. Тоді зірка повернулась з сімейного відпочинку та виявила, що авто та особисті речі з її помешкання пропали. Фітнес-тренер згодом розповіла, що її фото в соцмережі. які вона публікувала з Домінікани, привернули увагу зловмисників, відтак Аніта навіть задумалась над тим, щоб позбутись блогу.