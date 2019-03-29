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      Вкрали завод за день: як суддя не помітив жодних проблем у злочинних діях держреєстратора

      Честь і НЕчесть 151 Читать новость на русском

      Про рейдерські захоплення в Україні та як з ними бороться в програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаков розповіла гість студії – членкиня Ради громадського контролю при НАБУ Тетяна Козаченко.

      Влітку 2018 року Генпрокуратура України оприлюднила статистику, яка показала, що після 2014 року кількість рейдерських захоплень почала зростати, йдеться про кілька сотень щороку.

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      Про рейдерство в Україні

      – Дуже часто правоохоронці, реєстратори, комісія при Мін'юсті, нотаріуси та суди займаються круговою порукою. Адже в цьому зацікавлені особи, які мають парламентські крісла, які мають бізнес у цій сфері діяльності. Вони просто забирають власність в інших.

      Проблема в тому, що іноді вони не обмежуються заводами, а можуть забрати квартири – у пенсіонерів, наприклад. 

      – Якщо, наприклад, прокурор області і тамтешній керівник управління поліції проти того, щоб чинилося свалілля, то чи буде таке можливо? Якщо ж воно таки є, це означає, що рейдери відчувають себе безкарними. Тобто правоохоронці, силові структури та суди фактично сприяють вчиненню злочинів або просто самоусуваються.

      Про цинічну крадіжку заводу на Миколаївщині

      – У січні 2017 року хлопці, які володіли маслопресовим заводом в Миколаївській області звичайним ТзОВ, де 100% власності належить одній фізичній особі), проснулися й дізналися, що їх підприємство більше їм не належить. Його перереєстрували на 26-річного хлопця, мийника машин. 

      – Ті хлопці побудували завод фактично з нуля. Його вартість – вісім мільйонів доларів. З'ясувалося, що хлопець, який миє машини, придбав цей об'єкт лише за 50 тисяч гривень. Але цинічність в тому, що у державного реєстратора, який переоформив власність з однієї людини на іншу, відсутні оригінали документів, є лише ксерокопії.

      В той же день хлопець знову переоформив завод – на офшорну компанію. Уклав нібито договір оренди. Нові орендарі з місцевими правоохоронцями просто зайшли на завод і вигнали звідти всіх.

      – Відсутність відповідальності породжує безкарність. В інших країнах таке просто неможливо. Але й в Україні таке можна зупинити впродовж декількох днів. Якщо немає документів і з цього приводу є спір, а нові власники не можуть пояснити, яким чином вони набули майно, то в кримінальному провадженні накладається арешт на це майно й відповідальність за зберігання передається власнику.


      Тетяна Козаченко захищала інтереси справжніх власників заводу у суді

      – Хлопець, який нібито купив цей завод, через шість місяців нібито помер – є свідоцтво про його смерть. Власники подали позов проти реєстратора.

      – У першій інстанції суд розглядав справу замість двох місяців, як передбачено законом, цілих дев'ять. Одіозний суддя Арсірій провів два засідання, а потім декілька місяців нічого не відбувалося.

      Суддя Арсірій
      Суддя Руслан Арсірій

      – Суддя не побачив ніяких проблем в діях державного реєстратора. Реєстратор взагалі жодного разу не прийшов до суду, як і новий власник. Коли ж Апеляційний суд України таки повернув завод справжнім власникам, то Верховний суд скасував це рішення. 

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Розслідування Честь і НЕчесть Новини Миколаєва Судді Верховний суд України
      Джерело: 24 канал
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