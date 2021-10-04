Згодом озброєного чоловіка виявили в туалеті однієї з квартир. Господарі розповіли, що він постукав у двері та силоміць увірвався до помешкання.

Нещодавно Вкрав авто, аби не йти додому пішки: курйозний злочин на Тернопільщині



Авто, яке викрали в Дніпрі / Фото Патрульної поліції

Цей інцидент трапився 2 жовтня в Соборному районі міста. Патрульним надійшло орієнтування щодо викрадення Audi. Про це повідомив правоохоронцям власник авто.



Ключі від викраденого автомобіля / Фото Патрульної поліції

Легковик виявили за допомогою камер спостереження. Його затисли з двох сторін у дворі будинків, проте затримати підозрюваного не вдалося.

Після того, як він забіг до будівлі, поліцейські почали пошуки. Вони опитували мешканців усіх поверхів, поки не натрапили на чоловіка, який розповів про невідомого у своєму туалеті.



Пістолет, який вилучили в підозрюваного / Фото Патрульної поліції ​

Що загрожує за такий злочин

Наразі невідомо чи відкривали кримінальне провадження. Проте найімовірніше, цей випадок будуть розслідувати за статтею про незаконне заволодіння транспортом. Максимальне покарання за нею – від 5 до 8 років ув'язнення.