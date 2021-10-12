Вкрав з бюджету 9 мільйонів: затримали харківського депутата

На Харківщині викрили злочинну схему привласнення державних коштів, які були виділені на будівництво. Загальний збиток держави, внаслідок діяльності групи осіб, становить 9 мільйонів.

Слідчі встановили, що схему заволодіння грошима влаштував один із депутатів Харківської міськради. Про це повідомили після оголошення підозри 12 жовтня.

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Будівництво, на якому крали гроші / Фото Прокуратури Харківщини

Добре продумали етапи злочину

На думку правоохоронців народний обранець заснував фірму, де був директором. Він знав, що одна з селищних рад у Харківщини проводить конкурсні торги на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу. Чоловік, ймовірно, вирішив заволодіти бюджетними коштами.

До цього він нібито ще залучив двох товаришів. Депутат розмістив на Prozorro свою конкурсну пропозицію та виграв тендер. Проте його фірма не мала дозвільних документів на це будівництво, тоді наступив наступний етап плану.



Неякісні зварювальні шви, які зробили робітники / Фото Прокуратури Харківщини

Організатор схеми надав селищній раді договір підряду, який його фірма уклала з підприємством його знайомих. Після цього організована група склала документи із неправдивими відомостями про виконані роботи.

Ці дані надали голові селищної ради, яка проводила тендер. Зловмисники запевняли, що обсяги виконаних робіт у документах відповідають обсягам та вартості робіт, які вже провели. Окрім цього, сказали, що все перевірив інженер з технічного нагляду.



Частини покрівлі, які там використовували / Фото Прокуратури Харківщини

Що загрожує за такі дії

Правоохоронці оголосили зловмисникам підозру одразу за кількома статтями. За заволодіння майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем можуть покарати ув’язнення на термін від 5 до 8 років.

А ось за службове підроблення, зловмисники можуть лише заплатити до 4 250 гривень штрафу. Окрім цього чоловіків вважають винними в скоєнні злочину групою осіб.