Влад Яма дав пікантний майстер-клас в ефірі "Танці з зірками 2018"

Популярне шоу "Танці з зірками 2018" набирає обертів, а кількість глядачів, які вболівають за своїх фаворитів щоразу збільшується. Під час другого прямого ефіру зірковий суддя Влад Яма не втримався та теж вийшов на паркет.

От тільки хореограф зробив це не через прагнення розімнути ноги, а щоб навчити Миколу Тищенка ключових па танго.

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Перед цим ресторатор вийшов на паркет зі спокусливою Наною та показав пристасний танець.

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 2 Сен 2018 в 11:45 PDT

Спокусливі па не були ідеальними, саме тому Влад Яма захотів дати майстер-клас "альфа-самцю" шоу в прямому ефірі. Урок хореографа вийшов досить пікантним.

На хвилі цієї розкутості завжди стримана Катерина Кухар відверто пожартувала. Балерина заявила, що мож" тільки уявити, що саме заважає Миколі Тищенку виконати необхідні па.

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Миколи Тищенка і Нани