00:59
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
30°C 15°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 21°C
  • четвер
    25°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Влад Яма дав пікантний майстер-клас в ефірі "Танці з зірками 2018"

154 Читать новость на русском
Танці з зірками 2018: Влад Яма
Танці з зірками 2018: Влад Яма

Популярне шоу "Танці з зірками 2018" набирає обертів, а кількість глядачів, які вболівають за своїх фаворитів щоразу збільшується. Під час другого прямого ефіру зірковий суддя Влад Яма не втримався та теж вийшов на паркет.

От тільки хореограф зробив це не через прагнення розімнути ноги, а щоб навчити Миколу Тищенка ключових па танго. 

Читайте також: Соромно дивитися: в мережі розкритикували відвертий танець Тищенка на шоу "Танці з зірками"

Перед цим ресторатор вийшов на паркет зі спокусливою Наною та показав пристасний танець.

 

Спокусливі па не були ідеальними, саме тому Влад Яма захотів дати майстер-клас "альфа-самцю" шоу в прямому ефірі. Урок хореографа вийшов досить пікантним. 

На хвилі цієї розкутості завжди стримана Катерина Кухар відверто пожартувала. Балерина заявила, що мож" тільки уявити, що саме заважає Миколі Тищенку виконати необхідні па. 

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Миколи Тищенка і Нани

 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 вересня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук