Місцева влада Одеси намагається знайти всі причини обвалу будинків крім тих, які залежать безпосередньо від неї. Відтак, головною проблемою часто називають неправильний ремонт всередині квартир.

Однак, всі органи, які мають займатися реконструкцією, контролем і не давати дозвіл на заборонені будівництва та ремонти, якраз і не працюють відповідним чином. Про це в ефірі 24 каналу зазначив екскурсовод, директор громадської організації "Суспільство та історична спадщина" Олександр Бабич.

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► Вплив "бетонних монстрів"

За його словами, в Одесі не існує комплексної програми старого історичного фонду, і в місті йде хаотична забудова новітніми великими "бетонними монстрами".

Бабич зауважив, що навколо будинку на вулиці Ясній, який обвалився вночі 10 червня, є 3 висосоповерхівки. Експерт наголосив – він має інформацію про те, що перші порушення конструкції цього дому почалися тоді, коли поряд будували нові будинки. Щобільше, Бабич нагадав, що обвал на Торговій відбувся саме в той момент, коли поряд екскаватор копав котлован.

► Головні причини

Загалом директор громадської організації виділив декілька інших головних причин, через які в Одесі протягом останніх місяців трапилося чимало обвалів.

Всі ці будинки були збудовані більш ніж 100 років тому, а саме в кінці XIX – на початку XX століття.

Після цього відбувалася їх варварська експлуатація. За радянських часів було чимало перебудов, коли з великих квартир робили комуналки.

На сьогодні в місті немає програми, яка б дозволяла контролювати, наприклад, стан дахів, стан комунікацій.

Проблема катакомб і стану дренажної системи. За словами Бабича, під будинком, яки обвалився 10 червня, є серйозні питання до стану дренажної системи, яка проходить паралельно до лінії схилів і лінії моря.

Що відомо про обвали будинків в Одесі

9 квітня старовинний будинок обвалився у центрі Одеси на розі вулиці Канатної та провулку Нахімова. Перехожим в останній момент вдалося перебігти дорогу на іншу сторону.

7 травня стався обвал будинку за адресою Польській узвіз, 9. Зараз його визнали аварійним.

18 травня частково обвалився будинок на Торговій – з першого по третій поверх. Постраждалих та жертв там також не було. Однак будинок практично зруйнований, а це пам'ятка архітектури 1890 року.

– з першого по третій поверх. Постраждалих та жертв там також не було. Однак будинок практично зруйнований, а це пам'ятка архітектури 1890 року. 21 травня обвалився будинок на вулиці Середньофонтанській. На щастя, жертв та постраждалих не було.

10 червня о 3 ночі стався обвал будинку на вулиці Ясній. Люди прокинулися від тріску і стали мерщій вибігати, один чоловік травмувався.

Дивіться відеокоментар Олександра Бабича про "будинкопад" в Одесі: