Влада хоче зберегти все як є – болото, в якому квакають олігархічні сили, – Олег Березюк

Верховна Рада має терміново скасувати депутатську недоторканність і ухвалити закон про вибори на пропорційній основі з відкритими списками.

Так вважає лідер фракції "Об’єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

"Сьогодні є два важливі законопроекти до розгляду і по цимбалах, чи цей парламент буде достроково розпущений, чи добуде свій термін. Закон України про скасування недоторканності, закон України про вибори на пропорційній основі з відкритими списками є запорукою того, що такого хаосу, як зараз в майбутньому не буде. І це буде подарунок цього парламенту, який багато зробив, майбутньому парламенту. А таке враження, що хочеться зберегти все як є – оце болото, в якому квакають олігархічні сили".

Березюк зауважив, що нардепи займаються не тим, що обіцяли:

"Ми говоримо про що завгодно, але тільки не про те, що обіцяв ще чинний президент і парламент. Ні слова не звучало про скасування депутатської недоторканності. Бо феодальну недоторканність дуже страшно віддати тим, хто не покарав зло, коли обіцяв. Цей закон має бути внесений в парламент і проголосований.

Чому не говоримо про вибори до Верховної Ради за відкритими списками? Бо хочеться провести вибори в будь-який термін для того, щоб залишити можливість пропхати свою олігархічну кліку в парламент і далі керувати державою".

Також "Самопоміч" закликає не боятися йти на дострокові вибори. Люди все одно виберуть того, кого вони вважають за потрібне.

Так само партія не бачить проблеми з датою інавгурації. Олег Березюк наголошує:

"Це не нас обрали 73%. Новообраний президент обіцяв, отримав підтримку і ми зобов’язані підтримати ту дату, яку він хоче: хоче швидше – хай стає до виконання обов’язків швидше і виконує свої обіцянки. Це його робота, а все решта – це від лукавого".

"Люди спостерігають, вони створили нову форму електоральної революції, якої ще не було, бо хочуть спокою, стабільності, добробуту і вільної суверенної української держави, яка поважає людей", – підсумував Березюк.