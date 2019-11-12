"Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими

"Влада і насолода" або, як говорить автор книжки, – влада і "непристойна насолода". Свою книжку Андрій Маклаков присвячує тим, хто прагне "вирватися з пастки гіперреальності і повернути собі найдорогоцінніший дар – свободу".

Свободу думки, почуття, осягнення того, хто ми є насправді, чого прагнемо і куди йдемо.

І спершу я обурився, адже ми живемо в Україні і маємо свободу думки та слова. Але автор одразу все пояснив: "Справжня влада – це влада невидима, влада над думками, а особливо – влада над фундаментальними уявленнями".

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З одного боку, це книжка про політичну владу та непереборне прагнення людини до неї, адже влада, підживлена нарцисизмом, відкриває можливості для впливу та тиску на людей, нижчих за соціальною драбиною. А з іншого – це дослідження того, чому звичайний народ дозволяє собою управляти та як такий мовчазний дозвіл породжує переконання, що без покори владі неможливо збудувати щось велике. Ба більше, замість того щоб об'єднатися та протидіяти, суспільство шукає шляхи впливу на інших. Той, хто підкоряється владі, намагається мати владу над слабшими, над тими, хто займає нижчу сходинку в соціальній ієрархії. І отримавши насолоду від цього, прагне ще більшої влади, аж до політичної. Це замкнуте коло. Чи можна це коло розірвати – читайте в книжці.

"Нам доводиться стикатися з іншими формами непристойної насолоди: із публічною демонстрацією влади або пасивним зневажанням соціальних норм. Якщо ви балансуєте на межі, не порушуючи норм, а всього лише демонструєте здатність і готовність їх порушити, то ви вже отримуєте насолоду, чи не так? Насолода приниження іншої людини, нехтування того, що є загальноприйнятим, – це і є непристойна насолода…"

Жага до політичної влади, на думку автора, спричинює загнивання та вимирання політики в її класичному значенні. Адже політика передусім покликана вирішувати питання життя суспільства, а політиків обирають для того, щоб сформувати програму для реалізації стратегічних інтересів всього народу. Що ж ми бачимо натомість? Сьогодні до влади приходять, аби мати вплив на це саме суспільство, а не вирішувати його проблеми. І що більший цей вплив, то більші апетити.

В українських реаліях можна побачити, як різні політичні партії гучно та стрімко отримують владу і як швидко ці партії зникають. Чи не говорить це про те, що їх члени отримали свою "дозу насолоди"?

Однак владу не варто ототожнювати виключно з політикою. Адже влада охоплює й інші сфери життя – стосунки, робота, релігія тощо. Влада – це не те, що захоплюють або втрачають, влада – це різновид відносин, які формувалися століттями, але це відносини залежності. І ця залежність приносить насолоду, як не дивно, обом сторонам. Саме цей феномен і досліджує автор, він говорить як про тих, хто має владу, так і про тих, хто їй підкоряється.

Варто людині, нехай навіть вона добре знайома вам і звична, отримати владу, як вона змінюється. Радикально змінюються стосунки у родині, варто тільки чоловікові або дружині зробити кар'єрний поступ. До смішного змінюється поведінка рядового, який отримав сержантські нашивки.

У цій книжці Андрій Маклаков, співробітник Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна", відеоблогер та науковий оглядач, шукає відповіді на такі питання: Чи справді все в цьому світі крутиться навколо грошей і влади? У чому насправді полягають мотиви сильних світу цього? Чи є небезпечною насолода від влади та які вона має наслідки?

Автору вдалося по-новому зібрати розрізнений "пазл" нашої дійсності і запропонувати оригінальні підходи до розуміння найрізноманітніших сфер життя суспільства: економіки та політики, західної філософії та культури, науки та релігії, гламурного середовища і таємних товариств.

Автор: Тимур Курганов

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