Влада Китаю вже в листопаді знала про небезпеку коронавірусу, – держсекретар США Майк Помпео

Китайська влада з усіх сил намагалася приховати правду про спалах коронавірусу в Ухані. І зараз вони роблять все можливе, щоб приховати справжні дані.

Таку думку висловив державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю Ларрі О'Коннору, яке опубліковано на сайті Державного департаменту США.

До слова Пентагон розглядає ймовірність використання коронавірусу як біологічної зброї проти США

"У нас викликає занепокоєння той факт, що перші випадки коронавірусу, про які знала китайська влада, були, цілком ймовірно, вже в листопаді. Але точно до середини грудня. Але вони не поспішали ділитися інформацією про це з усім світом, в тому числі з Всесвітньою організацією охорони здоров'я", – відзначив Майк Помпео.

Він також додав, що США ніяк не можуть отримати від Китаю зразки вірусу з Уханю. Адже Китай ігнорує такі прохання.

"Це питання не лише прозорості як історичне питання. Але нам важливо розуміти, шо відбулося в листопаді, грудні, січні і аж до сьогодні. Нам потрібно, щоб всі країни ділилися данини, інформацією з цього питання, щоб кращі епідеміологи, вчені та експерти могли розпочати розробку лікарства та вакцин.

Коронавірус в США: коротко