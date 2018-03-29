Влада Києва доручила перевірити кіоски біля зупинок і станцій метро

У Києві влада дала доручення надзвичайникам перевірити кіоски біля метро й автобусних зупинок. Таке доручення прозвучало після пожежі на метро "Лівобережна", яка сталася 28 березня.

Тоді через займання ятки біля метрополітену та задимлення його вестибюля, довелося закрити станцію на кілька годин.

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У мерії обіцяють: магазинам, які порушують правила пожежної безпеки, заборонять працювати.

Крім того, міський голова наказав перевірити і великі торговельні центри. Столична влада зацікавилася ними після страшної пожежі в російському Кемерові.



"Я дав доручення обов'язково перевірити на безпеку, пожежну безпеку, евакуації по всім торговим та розважальним центрам, які розташовані на території міста. Щоб, не дай Боже, якщо була б така ситуація, не було б трагічних наслідків", – зазначив міський голова Києва Віталій Кличко.

До слова, Київська міська державна адміністрація через суд домагатиметься призупинення роботи торгово-розважальних закладів, власники яких відмовляються усунути порушення пожежної безпеки.



А у київському торговельному центрі Dream Town керівництво вирішило не чекати і самостійно перевірити готовність будівлі до надзвичайної ситуації.



