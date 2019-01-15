Влада компрадорів нав’язує українцям бідність, залежність, еміграцію і приниження, – Ляшко

На погоджувальній раді керівництва парламенту лідер Радикальної партії виступив із заявою щодо звіту Міжнародного валютного фонду про Україну та можливого негативного впливу цього документу на економічну ситуацію в країні.

"МВФ оприлюднив звіт про Україну на 111 сторінок. Фактично, це пакт про зовнішнє управління нашою економікою. Чіткий план, як не дати економіці повністю впасти, але не залишити жодного шансу піднятись", – сказав Олег Ляшко.

На думку політика, в разі реалізації цих планів, узгоджених владою з міжнародною фінансовою інституцією, "економічне зростання буде повністю заморожене, а ВВП на душу населення і далі лишатиметься одним з найнижчих в Європі".

Влада погодилась на всі умови, починаючи від підвищення цін на газ та зменшення соціальних виплат і закінчуючи щоденним звітом НБУ перед МВФ. Перед українцями керівники Нацбанку чи "Нафтогазу" не звітували жодного разу, а перед МВФ вони звітуватимуть щодня. Той, хто платить, замовляє музику, як кажуть,

– додав Ляшко.

Також лідер Радикальної партії переконаний у бездіяльності теперішньої влади.

"Нинішня влада компрадорів нав’язує українцям бідність, залежність, еміграцію і приниження. Українці заслуговують на протилежне – розвиток промисловості, нові робочі місця і перспективу у власній країні", – завершив лідер РПЛ.

Нагадаємо, що Олег Ляшко нещодавно запропонував підвищити мінімальну зарплату українців до 9 тисяч гривень.