Це дивний скандал, – Фурса про вручення підозри Садовому

Будь-яка влада має домовлятися з інвесторами, аби вони будували заводи та створювали свої компанії в Україні в тому місці, де працює той чи інший чиновник.

Таку думку 24 каналу озвучив економіст Сергій Фурса коментуючи підозру від САП Андрію Садовому.

До слова: Суд розглядатиме справу Садового 27 листопада

"Зараз мера Львова звинувачують в тому, що він приваблював інвестиції. Це досить дивний скандал", – зазначив експерт.

За його словами, приваблювати інвесторів варто, адже тоді створюються нові робочі місця, місто працює на експорт та отримує податки.

Це головне, для цього і створюється влада. Вона має створити умови та бути регулятором для того, щоб приходили інвестори. Тому якщо інвесторів можна привабити тим, що ви їм виділяєте землю, то звісно це варто робити. Бо ви конкуруєте зараз за робочі місця з Польщею, Словаччиною та Румунією,

– наголосив Фурса.

Чому САП оголосила підозру Садовому

21 листопада САП оголосила Андрію Садовому підозру через виділення земельної ділянки в одному з районів міста для будівництва індустріального парку. У прокуратурі вважають, що міськрада Львова надто дешево продала землю під парк – за 52 мільйони гривень. Справу відкрили ще три роки тому. Тоді ж слідчі проводили обшуки у Львівській міській раді, а самого Садового в липні 2017 року викликали на допит до Києва.



Мер Львова стверджує, що влада просто блокує будівництво індустріального парку, яке може дати Львову тисячі робочих місць. І запевняє, що грошей на заставу – 50 мільйонів гривень – не має.

3 тисячі робочих місць і висока середня зарплата – більше про індустріальний парк у Львові читайте за посиланням