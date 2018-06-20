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Влада Нью-Йорка планує подати позов проти адміністрації Трампа

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Нью-Йорк проти Дональда Трампа та його міграційної політики
Нью-Йорк проти Дональда Трампа та його міграційної політики / forumdaily.com

Влада штату Нью-Йорк може подати позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа через його політику, що веде до розділення сімей на кордоні з Мексикою.

Про це повідомило ABC News з посиланням на заяву губернатора штату Ендрю Куомо.

Читайте також: Дональд Трамп отримав судовий позов від штату Нью-Йорк

Зазначається, що окрім федерального уряду, позови будуть подані проти служби тимчасової соціальної допомоги та допомоги людям з інвалідністю, міністерства охорони здоров'я та управління у справах дітей та сім'ї.

Губернатор вважає, що адміністрація президента порушує конституційні права тисяч дітей-мігрантів та їх родичів.

Ми покладемо край цій безсердечній міграційній політиці,
– написав очільник Нью-Йорка у Twitter.

Додамо, що у квітні 2018 року міністр юстиції США Джефф Сешнс заявив про початок політики "нульової терпимості" щодо сімей, які нелегально перетинають кордон з США. Суть політики полягає у розподілі дітей та батьків. Адміністрація Трампа пояснює такі заходи необхідністю забезпечити безпеку країни.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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