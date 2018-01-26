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НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Влада погодиться на всі вимоги МВФ, – політолог про зустріч Лагард і Порошенка у Давосі

18:36, сьогодні 397 Читать новость на русском
Порошенко погодиться на всі вимоги Лагард
Порошенко погодиться на всі вимоги Лагард / Фото з відкритих джерел

Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час зустрічі із Президентом Петром Порошенком на Всесвітньому економічному форумі у Давосі порадила Україні скористатися сприятливими обставинами для пришвидшення реформ та економічного зростання.

Про це йдеться в статті Наталії Лебідь для сайту "24".

Читайте також: В МВФ зробили важливу заяву щодо співпраці з Україною

В рамках Всесвітнього економічного форуму, який проходить у швейцарському Давосі, відбулася зустріч президента України Петра Порошенка та глави МВФ Крістін Лагард. Глава української держави традиційно подякував МВФ за підтримку й нагадав, наскільки важливо для України продовжити співпрацю з МВФ й у 2018 році також.

Крістін Лагард назвала розмову з Порошенком "продуктивною" і висловила сподівання, що "обговорення посприяє впровадженню заходів, про які йшлося раніше" (а говорили співрозмовники, зокрема, й про необхідність призначення нового голови НБУ).

На додачу до сказаного Лагард нагадала Порошенку і про потребу у реформах, м'яко натякнувши, що від успіху у цій царині залежатиме тональність подальших розмов МВФ з нашою державою.

Я знову підтвердила, що МВФ готовий продовжувати підтримувати Україну разом з іншими міжнародними партнерами в її зусиллях щодо реформування. Я також наголосила, що Україні слід скористатися сприятливим зовнішнім середовищем для прискорення реформ і переходу до більш сильного зростання, необхідного для стійкого поліпшення життєвого рівня населення,
– цитує Лагард "Український тиждень".

Інше видання – "Укрінформ" – нагадує, що останнім часом мали місце "доволі жорсткі меседжі з боку МВФ та інших західних партнерів на адресу української влади. Вони були пов'язані з необхідністю прискорення реформ в Україні, передусім, у сфері боротьби з корупцією".

"Зокрема, 10 січня голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі закликав українську владу припинити тиск на антикорупційні органи НАБУ і НАЗК та в терміновому порядку прийняти закон про створення Антикорупційного суду. 15 січня (а потім і під час брифінгу 18 січня у штаб-квартирі у Вашингтоні) МВФ висловив застереження щодо закону про Антикорупційний суд, закликавши внести низку правок "у відповідності із зобов'язаннями України в рамках програми МВФ та рекомендацій Венеціанської комісії". Приблизно в цей самий час, 16 січня, пролунала заява й з боку Світового банку, який наголосив, що від виконання Україною взятих раніше зобов'язань залежить кредит на 800 млн доларів США", – зазначається у статті.

Тим часом політолог Руслан Бортник переконаний, що українська влада піде назустріч побажанням наших партнерів, але так, щоб впроваджування новацій не зачепило її інтереси.

Українське керівництво погодиться на всі вимоги Фонду – і щодо антикорупційного суду, і щодо пенсійної реформи. І вже протягом весни і літа цього року влада не стане сильно опиратися. Тут справа в тому, що створений суд запрацює в кращому випадку під кінець 2018 року, а перші свої рішення суд ухвалить не раніше другої половини 2019-го. Тобто ці рішення не вплинуть на результати виборів,
– говорить він.

Детальніше читайте у публікації: Порошенко, Трамп, Лагард і Давос: "зрада" чи "перемога"?

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Давос Реформи МВФ Транш МВФ
Джерело: 24 Канал
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