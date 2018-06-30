Влада Швеції відмовилася від бойкоту ЧС з футболу в Росії: відома причина

Після того як шведська збірна вийшла в плей-офф турніру з першого місця в групі, уряд Швеції припинив бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії. Адже вважають, що важливо підтримати своїх футболістів. Члени кабміну будуть присутні на матчах команди в рамках мундіалю.

Про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Маргот Валльстрем, передає газета Aftonbladet.

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До цього моменту Швеція підтримували бойкот турніру в Росії в підтримку Великої Британії після отруєння в Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Проте, як пояснила тепер глава зовнішньополітичного відомства країни, цей бойокт стосувався тільки церемонії відкриття мундіалю в Москві.

Але в цій ситуації ми вважаємо важливим, щоб ми могли підтримати нашу команду, і ми прийняли це рішення (відмовитися від бойкоту) після консультацій, наприклад, з представниками таких країн, як Данія і Велика Британія,

– додала міністр, не пояснивши, при цьому про яку саме ситуацію вона говорить.

Поки не відомо, хто саме поїде на чемпіонат. Проте список складається, адже за словами глави МЗС Швеції, бажаючих дуже багато — "цілий уряд".