Влада Сирії не менше 50 разів застосовувала хімічну зброю, – постпред США при ООН

За оцінкою офіційного Вашингтона, влада Сирії за роки війни у країні застосовувала хімічну зброю щонайменше 50 разів.

Про це на засідання Ради безпеки ООН заявила постійний представник США Ніккі Хейлі.

"За оцінкою США, Асад застосовував хімічну зброю в сирійській війні щонайменше 50 разів. За оцінками громадськості – до 200 разів", – сказала Хейлі.

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Вона наголосила, що світ не повинен сидіти, склавши руки. Жодній країні не повинно бути дозволено безкарно застосовувати хімічну зброю.

Мир не должен сидеть сложа руки. Ни одной стране не должно быть позволено безнаказанно применять химическое оружие https://t.co/j1ZBCpDLNt pic.twitter.com/ORFuin6rMt — ООН (@UnitedNationsRU) 13 апреля 2018 г.

"Росія одна застосувала 6 разів вето для того, щоб перешкодити засудити режим Асада за застосування хімічної зброї в Сирії. Якби РФ виконувала свої зобов'язання, нас сьогодні тут не було б", – додала постпред США.

Россия одна применила 6 раз вето для того, чтобы помешать осудить режим Асада за применение химического оружия в Сирии. Если бы РФ выполняла свои обязательства, нас сегодня тут не было бы - Постпред США при ООН https://t.co/j1ZBCpDLNt pic.twitter.com/dnsSj0EydA — ООН (@UnitedNationsRU) 13 апреля 2018 г.

Нагадаємо, через хімічну атаку в Сирії 8 квітня загинули щонайменше 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.