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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Влада Сирії не менше 50 разів застосовувала хімічну зброю, – постпред США при ООН

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Ніккі Хейлі на засіданні Радбезу ООН
Ніккі Хейлі на засіданні Радбезу ООН / Фото з вільних мереж

За оцінкою офіційного Вашингтона, влада Сирії за роки війни у країні застосовувала хімічну зброю щонайменше 50 разів.

Про це на засідання Ради безпеки ООН заявила постійний представник США Ніккі Хейлі.

"За оцінкою США, Асад застосовував хімічну зброю в сирійській війні щонайменше 50 разів. За оцінками громадськості – до 200 разів", – сказала Хейлі.

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Вона наголосила, що світ не повинен сидіти, склавши руки. Жодній країні не повинно бути дозволено безкарно застосовувати хімічну зброю.

"Росія одна застосувала 6 разів вето для того, щоб перешкодити засудити режим Асада за застосування хімічної зброї в Сирії. Якби РФ виконувала свої зобов'язання, нас сьогодні тут не було б", – додала постпред США.

Нагадаємо, через хімічну атаку в Сирії 8 квітня загинули щонайменше 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.

Теги: Новини політики ООН Війна у Сирії Новини США Зброя Новини Росії Башар Асад
Джерело: 24 Канал
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