Влада України показала тверду відданість реформам, попри агресію Росії, – голова МЗС Канади

Україні вдається втілювати важливі реформи та зберігати відданість демократії, незважаючи на тривалу російську агресію. Саме тому Канада вирішила прийняти третю щорічну конференцію із питань реформ в Україні.

"Незважаючи на тривалу російську агресію у Криму, Керченській протоці та на сході країни, влада та народ України продемонстрували тверду відданість демократії та реформам. Ми відзначаємо їхні постійні зусилля для втілення великої кількості реформ на шляху до членства у НАТО", – заявила глава МЗС Канади українського походження Христя Фріланд, повідомляє Укрінформ.

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На засіданні постійного комітету Сенату Канади із закордонних справ та міжнародної торгівлі міністр також оголосила, що саме тому країна вирішила прийняти третю щорічну конференцію із питань реформ в Україні. Захід відбудеться після другого туру президентських виборів.

Захід ознаменує важливий момент для об’єднання міжнародної спільноти навколо новообраного демократичного президента України – хоч би хто ним став – та продовження підтримки України у її зусиллях із реформування,

– наголосила Фріланд.

Зазначимо, що Христя Фріланд неодноразово підтримувала Україну. Так, у грудні 2018 року міністр українською мовою виступила на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Мілані. Там вона вимагала від Росії повернути в Україну полонених моряків та засудила дії РФ на Азові.

А перед тим Фріланд російською мовою звернулася до голови МЗС Росії Сергія Лаврова та просто в обличчя розкритикувала дії РФ у районі Азовського моря.

До слова, Фріланд також у грудні оголосила про виділення Канадою Україні до 24 мільйонів доларів на організацію моніторингу за виборами 2019 року, досягнення гендерної рівності та покращення урядування в країні.