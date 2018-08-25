Влада Японії створить правила руху для летючих авто: коли запрацюють "небесні дороги"

В Японії створили раду з питань летючого транспорту, яка протягом найближчих 10 років має створити та запровадити правила руху для летючих автомобілів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За інформацією агентства, до 21 компанія увійшла до цієї компанії. Серед них американська корпорація Boeing, європейський концерн Airbus, а також Toyota, ANA Holdings, Cartivator, Japan Airlines і Uber Technologies.

Уряд Японії надасть відповідну підтримку для реалізації концепції літальних апаратів,

— зазначили в Міністерстві торгівлі країни.

У липні японський уряд заявив, що має на меті розвивати громадський летючий транспорт. Перші польоти запланували на 2020 рік. Спочатку летючі авто будуть використовувати під час стихійних лих, або у разі пошкодження доріг, для того, аби переміщати людей між населеними пунктами. На думку японської влади, летючий громадський транспорт значно знизить затори на дорогах.

Перше засідання ради з питань летючого транспорту пройде 29 серпня 2018 року, повідомляє видання. Як зазначалося, NASA і компанія Uber уклали угоду про співпрацю над створенням летючого таксі Uber Elevate. Японська автомобільна корпорація Toyota заявила, що підтримає групу інженерів, які займаються розробкою повітряного автогмобіля.