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      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Влада Зеленського, обмін полоненими, Томос для ПЦУ: 2019 рік у фото

      148 Читать новость на русском
      Головні фото 2019 року / колаж 24 каналу

      У 2019-му українці разом спостерігали за політичними змінами у країні, раділи спортивним перемогам та співчували постраждалим у трагедіях. Фотографії найкраще допомагають запам'ятати та відтворити у пам'яті ключові події, емоції, переживання.

      24 канал відібрав для вас 40 головних світлин 2019 року. Давайте ще раз згадаємо, як це було.

      Цікаво: Головні підсумки 2019 року: цифри та події

      Зеленський заявив, що йде у президенти
      1 січня – Володимир Зеленський заявив, що йде у президенти / скріншот з відео "95 кварталу"

      Україна отримала Томос про автокефалію
      6 січня – Україна отримала Томос про автокефалію / фото: ВВС

      Рада схвалила курс на ЄС і НАТО
      7 лютого – Верховна Рада закріпила у Конституції України курс на ЄС і НАТО / фото: "Укрінформ"

      Нацвідбір на Євробачення, Maruv
      23 лютого – Співачка Maruv виграла національний відбір на Євробачення, з цього усі скандали лише розпочинаються / фото: eurovision.ua

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      26 лютого – Суд ув'язнив на 10 років Зайцеву і Дронова – винуватців смертельної ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб / фото: ГолосUA

      паралімпійська збірна, чемпіонат світу
      27 лютого – Паралімпійська збірна України перемогла у медальному заліку на Чемпіонаті світу / фото: аеропорт "Бориспіль"

      До слова: Ганьба "Динамо" й сенсаційна поразка Гвоздика: найгучніші невдачі українців у 2019 році

      Дмитро Підручний виграв Чемпіонат світу
      10 березня – Дмитро Підручний виграв Чемпіонат світу з біатлону / фото: Український біатлон

      вибори президента, Ляшко показав бюлетень
      31 березня – Перший тур виборів президента, на фото Олег Ляшко доводить, що голосував "не за свиней" / фото: "Радикальна партія"

      Антикорупційний суд, судді склали присягу
      11 квітня – Перші 38 суддів Антикорупційного суду склали присягу / фото: 5 канал

      дебати кандидатів, Петро Порошенко, Володимир Зеленський
      19 квітня – Дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського / фото: 24 канал

      вибори президента, другий тур, Зеленський
      21 квітня – Другий тур виборів президента, Володимир Зеленський повторив "подвиг" Ляшка / фото: GettyImages

      Рада схвалила закон про мову
      25 квітня – Верховна Рада ухвалила закон про державну українську мову, світлина з акції на підтримку закону / фото: "Українська правда"

      Зверніть увагу: ​Події, які сколихнули Україну у 2019 році: фото та відео

      Олена Танасевич, голова антикорупційного суду
      7 травня – Олена Танасевич стала першою головою Вищого антикорупційного суду / фото: Ліга.net

      Шахтар, чемпіонат України
      19 травня – Шахтар обіграв Зорю та достроково став чемпіоном України / фото: Shakhtar.com

      Зеленський склав присягу, президент України
      20 травня – Володимир Зеленський склав присягу президента України / фото: ТСН

      російські паспорти, ОРДЛО
      14 червня – Росія почала видавати свої паспорти мешканцям окупованого Донбасу / фото: "Новая газета"

      молодіжна збірна України, чемпіонат світу
      15 червня – Молодіжна збірна України з футболу стала чемпіоном світу / фото: GettyImages

      Дмитро Тимчук, похорон
      22 червня – У Бердичеві попрощалися з нардепом Дмитром Тимчуком, якого 19 червня знайшли застреленим / фото: Zhytomyr.Info

      Варто знати: Втрати року: хто з визначних особистостей помер у 2019-му

      сертифікаці НАТО, 140 центр спецпризначення
      24 червня – 140 центр спецпризначення пройшов сертифікацію сил швидкого реагування НАТО, як перший підрозділ не члена Альянсу / фото: "Радіо Свобода"

      Верховна Рада 8 скликання, гімн
      11 липня – Депутати 8 скликання на прощання заспівали гімн України під Верховною Радою / фото: скріншот з відео "Радіо Свобода"

      Дарія Снігур, перемога на Вімблдоні
      13 липня – Українська тенісистка Дар'я Снігур виграла Вімблдон в одиночному розряді, здолавши американку Алексу Ноель / фото: AFP

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      21 липня – Вибори у Верховну Раду, майбутній спікер парламенту Дмитро Разумков посперечався з літньою жінкою / фото: 24 канал

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      17 серпня – Пожежа у готелі Токіо Стар забрала життя 9 людей / фото з фейсбуку

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      28 серпня – Через вибух газу у Дрогобичі обвалився будинок, внаслідок чого загинули 8 осіб / фото: Нацполіція

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      До слова: Топ посадовців 2019 року: найгучніші призначення Зеленського

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      25 вересня – Американський президент Дональд Трамп прийняв українського Володимира Зеленського, першому саме планують оголошувати імпічмент після розмови з другим / фото: ОПУ

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Футбол Теніс Динамо Обмін полоненими Гривня Новини біатлону Гроші Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019 Томос Православна церква України Євробачення 2019 Нормандська зустріч 2019 Підсумки 2019 Євро-2020 Чемпіонат світу U-20 Володимир Зеленський Верховна Рада MARUV ДТП у Харкові Дмитро Підручний Шахтар Петро Порошенко Олег Ляшко Антикорупційний суд Українська мова Російські паспорти на Донбасі Дмитро Тимчук Дональд Трамп Імпічмент Трампа Телефонна розмова Зеленського і Трампа Зустріч Трампа і Порошенка Олексій Гончарук Дмитро Разумков Збірна України з футболу Українські моряки в полоні Вбивство Павла Шеремета
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