Влада Зеленського, обмін полоненими, Томос для ПЦУ: 2019 рік у фото

У 2019-му українці разом спостерігали за політичними змінами у країні, раділи спортивним перемогам та співчували постраждалим у трагедіях. Фотографії найкраще допомагають запам'ятати та відтворити у пам'яті ключові події, емоції, переживання.

24 канал відібрав для вас 40 головних світлин 2019 року. Давайте ще раз згадаємо, як це було.

Цікаво: Головні підсумки 2019 року: цифри та події



1 січня – Володимир Зеленський заявив, що йде у президенти / скріншот з відео "95 кварталу"



6 січня – Україна отримала Томос про автокефалію / фото: ВВС



7 лютого – Верховна Рада закріпила у Конституції України курс на ЄС і НАТО / фото: "Укрінформ"



23 лютого – Співачка Maruv виграла національний відбір на Євробачення, з цього усі скандали лише розпочинаються / фото: eurovision.ua



26 лютого – Суд ув'язнив на 10 років Зайцеву і Дронова – винуватців смертельної ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб / фото: ГолосUA



27 лютого – Паралімпійська збірна України перемогла у медальному заліку на Чемпіонаті світу / фото: аеропорт "Бориспіль"

До слова: Ганьба "Динамо" й сенсаційна поразка Гвоздика: найгучніші невдачі українців у 2019 році



10 березня – Дмитро Підручний виграв Чемпіонат світу з біатлону / фото: Український біатлон



31 березня – Перший тур виборів президента, на фото Олег Ляшко доводить, що голосував "не за свиней" / фото: "Радикальна партія"



11 квітня – Перші 38 суддів Антикорупційного суду склали присягу / фото: 5 канал



19 квітня – Дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського / фото: 24 канал



21 квітня – Другий тур виборів президента, Володимир Зеленський повторив "подвиг" Ляшка / фото: GettyImages



25 квітня – Верховна Рада ухвалила закон про державну українську мову, світлина з акції на підтримку закону / фото: "Українська правда"

Зверніть увагу: ​Події, які сколихнули Україну у 2019 році: фото та відео



7 травня – Олена Танасевич стала першою головою Вищого антикорупційного суду / фото: Ліга.net



19 травня – Шахтар обіграв Зорю та достроково став чемпіоном України / фото: Shakhtar.com



20 травня – Володимир Зеленський склав присягу президента України / фото: ТСН



14 червня – Росія почала видавати свої паспорти мешканцям окупованого Донбасу / фото: "Новая газета"



15 червня – Молодіжна збірна України з футболу стала чемпіоном світу / фото: GettyImages



22 червня – У Бердичеві попрощалися з нардепом Дмитром Тимчуком, якого 19 червня знайшли застреленим / фото: Zhytomyr.Info

Варто знати: Втрати року: хто з визначних особистостей помер у 2019-му



24 червня – 140 центр спецпризначення пройшов сертифікацію сил швидкого реагування НАТО, як перший підрозділ не члена Альянсу / фото: "Радіо Свобода"



11 липня – Депутати 8 скликання на прощання заспівали гімн України під Верховною Радою / фото: скріншот з відео "Радіо Свобода"



13 липня – Українська тенісистка Дар'я Снігур виграла Вімблдон в одиночному розряді, здолавши американку Алексу Ноель / фото: AFP



21 липня – Вибори у Верховну Раду, майбутній спікер парламенту Дмитро Разумков посперечався з літньою жінкою / фото: 24 канал



28 липня – "Динамо" обіграло "Шахтар" і виграло Суперкубок України / фото: ФК "Динамо"



11 серпня – Олексій Середа (по центру) у 13 років став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду / фото: Deepbluemedia

Варто побачити: Найкращі світові кінопрем'єри 2019 року, які варто подивитися до кінця року



17 серпня – Пожежа у готелі Токіо Стар забрала життя 9 людей / фото з фейсбуку



28 серпня – Через вибух газу у Дрогобичі обвалився будинок, внаслідок чого загинули 8 осіб / фото: Нацполіція



29 серпня – Перше засідання Верховної Ради 9 скликання, Дмитро Разумков став її головою, Олексій Гончарук – Прем'єр-міністром / фото: Офіс Президента



5 вересня – Запрацював Вищий антикорупційний суд України, фото спільного брифінгу Зеленського та голови суду Олени Танасевич / фото: "Апостроф"



7 вересня – Великий обмін полоненими між Україною та Росією, додому повернулися 24 військові моряки та 11 політичних бранців / фото: 24 канал

До слова: Топ посадовців 2019 року: найгучніші призначення Зеленського



25 вересня – Американський президент Дональд Трамп прийняв українського Володимира Зеленського, першому саме планують оголошувати імпічмент після розмови з другим / фото: ОПУ



4 жовтня – Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Верховній Раді представив 5-річний план дій уряду технократів / фото: Кабінет Міністрів



10 жовтня – Президент України Володимир Зеленський провів найдовшу 14-годинну пресконференцію / фото: GettyImages



14 жовтня – Україною поширюються акції "Ні капітуляції!", спрямовані проти погодження "формули Штайнмаєра" / фото: "Вікіпедія"



14 жовтня – Збірна України у Києві обіграла Португалію та вийшла на Євро-2020 / фото: Українська асоціація футболу



25 жовтня – Національний банк України ввів в обіг купюру номіналом в 1 тисячу гривень / фото: НБУ

Цікаво: Рейтинги-2019: як змінювалася популярність провідних політиків



15 листопада – На складах боєприпасів поблизу Балаклії сталися вибухи, загинули троє військових / фото: "Главком"



18 листопада – Після звільнення військовополонених моряків Росія повернула Україні і захоплені кораблі, залишилося єдине питання – де унітази? / фото: "Українська правда"



4 грудня – Знову Одеса, знову пожежа, цього разу у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, внаслідок чого загинули 16 людей / фото: "Репортер"



9 грудня – Відновлення переговорів щодо завершення війни на Донбасі у нормандському форматі / фото: Офіс президента



12 грудня – МВС назвало та одразу ж затримало 5 підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета / фото: МВС