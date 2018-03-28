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Владі було приємно тримати в НАЗК Корчак через її не фаховість та слухняність, – Соломатіна

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Екс-очільниця НАЗК Наталія Корчак
Екс-очільниця НАЗК Наталія Корчак / Фото з відкритих джерел

Екс-очільниця Національного агентства із питань запобігання корупції Наталія Корчак була зручною для влади та неефективною для самого антикорупційного органу.

Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 Каналі заявила екс-співробітниця НАЗК Ганна Соломатіна.

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"Я думаю, що владі було приємно тримати таку нефахову людину, яка виконуватиме те, що їй кажуть, і робитиме це слухняно. Якщо люди, на кшталт мене, говорили, що те чи інше робити не будуть, то людей швиденько звільняли, але без резонансів", – сказала Соломатіна.

Вона також додала, що Корчак на посаді очільниці НАЗК не запам'яталась видатними здобутками, які б допомогли викорінювати корупцію в Україні.

Я сьогодні не почула звіту, реєстр декларацій не працює, реєстр корупціонерів не працює, очищенням влади не займаються, закон про викривачів не прийнятий. Також минулоріч було заплановано 1106 антикорупційних програм, з них погоджено тільки 100. Підсумок роботи пані Корчак сьогодні нульовий,
– вважає екс-співробітниця НАЗК.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції на позачерговому засіданні 28 березня обрало нового голову. Ним став член НАЗК Олександр Мангул. Сама ж Корчак за день до того заявила, що добровільно йде з посади і не збирається висувати свою кандидатуру на перевиборах знову.

Теги: Новини України Новини політики НАЗК
Джерело: 24 Канал
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