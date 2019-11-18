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      Владі треба перестати нищити металургію зростанням податків і тарифів, – ЗМІ

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      Металургія / business.ua

      Щоб українська металургія вижила в умовах світової кризи, владі треба перестати нищити її зростанням податків і тарифів.

      Про це йдеться у статті "Українська металургія вступила в смугу кризи" на порталі Мінпром.

      У статті зазначено, що у зв'язку з падінням виробництва у світі за останні півтора року ціни на деякі види металопродукції впали більш ніж на 30-40%, а виплавка сталі в Україні за останні 2 місяці впала на 10%. У зв'язку з цим в Україні спостерігається тенденція зниження обсягів виробництва і скорочення працівників на низці металургійних підприємств.

      Автори матеріалу зазначають, що не всі представники нової української влади, на жаль, усвідомлюють ту роль, яку відіграє гірничо-металургійний комплекс у вітчизняній економіці. Сьогодні в ГМК і суміжних галузях працюють 350 тис. осіб, щорічно металурги заводять у країну близько 10 млрд дол. валютної виручки, тобто від їхньої стабільної роботи безпосередньо залежить курс національної валюти.

      У статті зазначається, що низка законодавчих ініціатив може знищити металургійну галузь в Україні.

      По-перше, це законопроєкт № 1210, який економісти й експерти ринку називають не інакше як "токсичним" та "одіозним". Цим документом передбачається різко підвищити рентні ставки на видобуток руди в Україні, що обернеться неминучим обвалом залізорудної експорту в першу чергу на далекі ринки в разі зниження цін на ЗРС,
      – йдеться в статті. Автори пишуть з посиланням на експертів, що в подальшому буде спостерігатися падіння цін.

      Автори матеріалу пишуть, що, за оцінками експертів, у разі ухвалення законопроєкту № 1210 Україна може втратити кожне третє робоче місце в ГМК, а український держбюджет при цьому – мільярди гривень. За законопроєктом голос галузі був принаймні почутий – у Міністерстві економіки доручили доопрацювати скандальний документ. Але тільки вщухли пристрасті щодо № 1210, на порядок денний вийшла ще одна вбивча ініціатива.

      Окрім того, труднощі може створити і новостворене ТОВ "Оператор ГТС України", дочірнє товариство "Укртрансгазу", яке запропонувало підняти тарифи на транспортування газу вчетверо. З 1 січня 2020 року для внутрішніх точок входу – в 3,5 рази (з 91,87 до 320,77 грн./тис. куб. м), для внутрішніх точок виходу – в 4,7 рази (з 157,19 до 735,36 грн./тис. куб. м). Аргументація газовиків полягає в тому, що їм потрібно отримати в 2020 році 34 млрд грн. прибутку, в тому числі 5,8 млрд грн недоотриманого прибутку за минулі роки. В результаті під цю цифру просто підігнали необхідний відсоток підвищення тарифу.

      За оцінками галузевої асоціації "Укрметалургпром", підвищення тарифів на транспортування газу обійдеться підприємствам ГМК у 3 млрд грн додаткових платежів, що в сьогоднішніх умовах вкрай негативно вплине на галузь.

      І третім ударом для металургії може стати пропозиція групи депутатів з президентської фракції "Слуга народу", яка внесла до Ради законопроєкт № 2367, який учетверо підвищить ставки екоподатку в Україні.

      "Українська металургія вже сьогодні працює в кризових умовах. Вже сьогодні доводиться оптимізувати виробничі процеси, скорочувати витрати, боротися за кожен долар собівартості, а деяким навіть і припиняти виробництво" – резюмує автор статті.

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      Теги: Металургія Законодавство
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