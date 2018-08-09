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Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты

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Владимир Кличко
Владимир Кличко / ЕРА

В августе прошлого года Владимир Кличко объявил о завершении профессиональной боксерской карьеры.

Какой она была, можно понять на основании одной цифры – в статусе чемпиона мира в супертяжелом весе украинец пробыл ровно 12 лет. А точнее 4 382 дня.

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По этому показателю Владимир уверенно лидирует в более чем столетней истории хэвивейта, опередив Джо Луиса (4 270 дней – 11 лет, 8 месяцев и 8 дней) и Мохаммеда Али (3 443 дня – 9 лет, 5 месяцев и 5 дней). Леннокс Льюис в рейтинге чемпионов-долгожителей находится на четвертом месте (3 086 дней – 8 лет, 5 месяцев, 13 дней), Виталий Кличко входит в топ-5 с результатом 2 735 дней – 7 лет, 5 месяцев, 28 дней.

Топ-10 замыкает Эвандер Холифилд (2 223 дня – 6 лет, 1 месяц, 1 день), Майк Тайсон на 17-м месте рейтинга (1 415 дней – 3 года, 10 месяцев, 16 дней), Рокки Марчиано на 19-м (1312 дней – 3 года, 7 месяцев, 5 дней).

Из действующий боксеров лучший результат у Деонтея Уайлдера (1 137 дней по состоянию на 5 марта 2018 года), пока что 20-е место, но уже по результатам этого года Уайлдер может опередить Марчиано и Тайсона.

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12 лет чемпионской эры Владимира начались 14 октября 2000 года, когда украинец победил американца Криса Берда (16-й номер этого рейтинга) и завоевал титул WBO. Прервалась серия 8 марта 2003 года, когда Кличко уступил Корри Сандерсу. Вернулся Владимир в Лигу чемпионов 22 апреля 2006 года, когда победа все над тем же Крисом Бердом принесла ему титул IBF.

Дальше украинец завоевал чемпионские пояса WBO (победил 23 февраля 2008 года в Нью-Йорке россиянина Султана Ибрагимова) и WBA Super (выиграл у Дэвида Хэя 2 июля 2011 года) и царствовал на боксерском Олимпе до 28 ноября 2015 года, когда уступил Тайсону Фьюри.

Автор: Максим Розенко
Источник: klitschko-brothers.com

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини спорту Публікації Бокс Володимир Кличко
Джерело: 24 Канал
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