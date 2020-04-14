Владу США два роки тому попередили про проблеми лабораторії в Ухані, де досліджували коронавірус

Ще у 2018 році влада США була поставлена до відома про проблеми з безпекою в Інституті вірусології в Ухані (Wuhan Institute of Virology, WIV). Саме в лабораторії цього інституту досліджували коронавірус в летучих мишей.

Ще за два роки до спалаху пандемії коронавірусу представники посольства США в Китаї декілька разів відвідували Інститут вірусології в Ухані. За підсумками цих візитів у Вашингтон були направлені два депеші з попередженнями, пише The Washington Post.

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У них вказувалося на те, що є проблеми з безпекою та управлінням в цих лабораторіях. Тому пропонувалося надати їм більшу допомогу. Окрім того, в першій депеші попереджалося, що лабораторія працює над коронавірусом летючих мишей, а його потенційна передача людині несе ризик нової пандемії, схожій на SARS.

"Під час взаємодії з дослідниками з лабораторії WIV представники США відмітили, що тут існує серйозна нестача відповідним чином підготовлених технічних спеціалістів та дослідників, необхідних для безпечної експлуатації цієї лабораторії з високим рівнем захисту", – йдеться в одній з депеш.

З проханням про більшу співпрацю зверталися і самі представники лабораторії. Однак з 2014 року в США діяла заборона на підтримку таких досліджень.

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При цьому видання нагадує, що поки немає ніяких доказів, що коронавірус був створений в лабораторних умовах. Однак наводить думку наукового співробітника Школи інформації Каліфорнійського університету в Берклі Сяо Цяна, який відзначає, що це не те саме, що сказати, що сам вірус не з лабораторії, яка декілька років здійснювала тестування коронавірусу летючих мишей на тваринах.

Він також відзначає, що є побоювання і щодо лабораторії Уханського центру з контролю та профілактики захворювань поруч. Якщо лабораторія WIV мала четвертий рівень біозахисту, то в цієї лише другий рівень.

Та якщо тоді ці повідомлення не викликали ніякої реакції в США, зараз ці депеші стали знову циркулювати в адміністрації президента США. Все через намагання встановити, чи могли ці лабораторії бути причетними до створення та поширення коронавірусу. Таку підозру висували співробітники Агенції національної безпеки. Однак New York Times пише, що розвідка так і не зуміла надати необхідних доказів.



Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 Каналу

