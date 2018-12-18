Владу в Росії захопили темні сили: як Путін може вичавити з росіян все, що тільки можна

Путін робить все можливе для знищення життя як всередині країни, так і за її межами. Президент РФ і його друзі мають намір вичавити все, що тільки можна з місцевого населення.

Таку думку висловив у своєму відеоблозі "Безумный мир" журналіст і поліичний оглядач Іван Яковина.

Читайте також: Тепер вирішуватиме Путін: Росія спростила надання громадянства українцям

За його словами, насамперед, росіянам підвищили пенсійний вік: вони повинні все життя працювати і платити державі, а на пенсію люди можуть виходити мертвими, щоб державі не довелося чогось їм платити.

Для підриву економічної самостійності людей різко підвищили податки. Тепер там всі працюючі люди платять державі набагато більше, ніж раніше. Та й непрацюючі теж – вони платять підвищені акцизи і непрямі податки. А молоді забороняють слухати дуже популярний в Росії реп, оскільки там є тексти з гострим соціальним змістом,

– наголосив Яковина.

Політичний оглядач сказав, що для максимально швидкого вимирання літніх людей по всій Росії закриваються лікарні та поліклініки, людям перестають видавати безкоштовні ліки. "При цьому все населення повинно бути максимально дурним. Для цього в Росії закривають масово школи, також Путін запропонував закрити купу театрів", – додав він.

Крім цього по всій країні російська влада створює мережу гігантських сміттєвих звалищ. Вони покликані отруювати і знищувати не тільки місцевих жителів, а й природу навколо себе. При цьому росіянам посилено пояснюють, що все це – дуже добре і правильно. Сам Путін сказав, що нічого хорошого від держави росіянам чекати не слід,

– заявив Яковина.

Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 18 грудня 2018