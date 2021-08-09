Це сталося біля пляжу Ланжерон. У момент сутички поряд стояла жінка, яка викрикувала: "Ти вірянин?".

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Навіть кинули дитину

На початку відео жінка в рожевому купальнику намагається вдарити чоловіка. Однак на неї одразу кидається інша панянка, яка підійшла туди з дитиною на руках.

Слід зазначити, що в цей момент вона кинула маленьку дівчинку. Проте дитина продовжила плавати, оскільки була в рятувальному крузі.

Буквально через кілька секунд усі учасники суперечки почали битися гуртом. Що стало причиною конфлікту – невідомо.

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Інші бійки в Одесі

Останнім часом у місті було чимало конфліктів, які набули розголосу в мережі. Проте найчастіше вони ставалися в громадському транспорті. Ось кілька останніх випадків: