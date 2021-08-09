Це сталося біля пляжу Ланжерон. У момент сутички поряд стояла жінка, яка викрикувала: "Ти вірянин?".
Інша подія Місцеві кидалися на приїжджих: на Київському морі сталася масова бійка
Навіть кинули дитину
На початку відео жінка в рожевому купальнику намагається вдарити чоловіка. Однак на неї одразу кидається інша панянка, яка підійшла туди з дитиною на руках.
Слід зазначити, що в цей момент вона кинула маленьку дівчинку. Проте дитина продовжила плавати, оскільки була в рятувальному крузі.
Буквально через кілька секунд усі учасники суперечки почали битися гуртом. Що стало причиною конфлікту – невідомо.
Бійка відпочивальників у морі: дивіться відео телеграму "Ху***ая Одесса"
Інші бійки в Одесі
Останнім часом у місті було чимало конфліктів, які набули розголосу в мережі. Проте найчастіше вони ставалися в громадському транспорті. Ось кілька останніх випадків:
- 28 липня в маршрутці почалася бійка через те, що чоловікові зробили зауваження.
- 27 липня в одному з трамваїв Одеси побилися дідусі, які не могли поділити місце для людей з інвалідністю.
- 29 липня сталася бійка з із пасажиром тролейбусу, який не хотів платити за проїзд.