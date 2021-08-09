В Одесі відпочивальники влаштували масову бійку в морі: відео

9 серпня 2021 , 18:05
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Джерело:

телеграм "Ху***ая Одесса"

В Одесі в морі побилися одразу кілька людей. Вони тягнули один одного за волосся та моментами навіть занурювали опонентів у воду.

Це сталося біля пляжу Ланжерон. У момент сутички поряд стояла жінка, яка викрикувала: "Ти вірянин?".

Інша подія Місцеві кидалися на приїжджих: на Київському морі сталася масова бійка

Навіть кинули дитину 

На початку відео жінка в рожевому купальнику намагається вдарити чоловіка. Однак на неї одразу кидається інша панянка, яка підійшла туди з дитиною на руках.

Слід зазначити, що в цей момент вона кинула маленьку дівчинку. Проте дитина продовжила плавати, оскільки була в рятувальному крузі.

Буквально через кілька секунд усі учасники суперечки почали битися гуртом. Що стало причиною конфлікту – невідомо.

Бійка відпочивальників у морі: дивіться відео телеграму "Ху***ая Одесса"

Інші бійки в Одесі

Останнім часом у місті було чимало конфліктів, які набули розголосу в мережі. Проте найчастіше вони ставалися в громадському транспорті. Ось кілька останніх випадків:

  • 28 липня в маршрутці почалася бійка через те, що чоловікові зробили зауваження.
  • 27 липня в одному з трамваїв Одеси побилися дідусі, які не могли поділити місце для людей з інвалідністю.
  • 29 липня сталася бійка з із пасажиром тролейбусу, який не хотів платити за проїзд.
Автор: Олександр Марчак