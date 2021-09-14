Дрифтували посеред натовпу в центрі Дніпра: сліди небезпечно шоу так і не змили

У Дніпрі 11 вересня святкували День міста й на площі Героїв Майдану проходила виставка тюнінгованих автомобілів. Проте там не лише виставляли автівки, а й влаштували дрифт посеред натовпу.

Це сподобалося далеко не всім містянам, оскільки на асфальті залишилося багато слідів шин. Окрім цього, викликало обурення й те, що під час шоу там не було жодних огорож.

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Дрифт-шоу посеред натовпу в Дніпрі / Фото 056.ua

Просто попросили відійти

Ця виставка називається Dnepr Fast Cars та вона вже протягом 5 років є традиційним заходом, який проводять у День міста. Цьогоріч там були 50 автомобілів, які дозволяли оглянути й сфотографувати.

Проте під кінець дійства з колонок прозвучав заклик відійти в сторону, оскільки скоро має початися дрифт-шоу. Проте це було єдиною спробою організаторів забезпечити безпеку відвідувачів.

Згодом кілька автомобілів почали "стирати шини" об асфальт. При цьому йшов густий білий дим і залишалися сліди, які можна побачити й за кілька днів після шоу.

Розташування площі Героїв Майдану в Дніпрі / Карта google