В центрі Одеси юнаки влаштували масову бійку з ножами: є поранені

У центрі Одеси 26 жовтня сталася жорстка масова бійка з використанням холодної зброї. Як наслідок, госпіталізували кількох юнаків із різними ранами.

Це сталося вночі на вулиці Катерининській. Про це журналістам повідомили анонімні джерела в поліції.

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Кількох людей порізали

Загалом у бійці постраждали 6 хлопців. Наймолодшому з них 19 років, а найстаршому – 25. Всі вони зазнали поранень різного ступеню важкості.

Хтось із них потрапив до лікарні лише з побоями, а в когось виявили й різані рани. Усіх потерпілих швидка відвезла до 11 міської лікарні.

А затримали лише одного підозрюваного. Його відвезли у відділок, щоб з'ясувати обставини бійки.

Інша масова бійка нещодавно

17 жовтня повідомили, що на вокзалі в Рівному сталася масова бійка. Спершу до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що в нього вкрали куртку, в якій були 100 євро, 600 гривень і мобільний телефон.

Коли прибули правоохоронці, вони побачили бійку, де було 8 учасників. Одного з них намагалися затримати, але підбіг брат-двійник зловмисника та побив патрульного.