Власник найбільшого агрохолдингу країни: земельна реформа запустить банківську систему

Ринок землі запустить банківську систему, бо буде земельна застава, що дасть поштовх фінансовому ринку.

Про це у екслюзивному інтерв'ю AgroPolit.com "Мої проблеми я буду вирішувати без Президента" заявив власник найбільшої агрокомпанії України UkrLandFarming Олег Бахматюк.

Нагадаємо, через відсутність єдності еліт Україна опинилися за крок до зовнішнього управління.

На думку власника найбільшого агрохолдингу країни, земельна реформа повинна бути. Бахматюк переконаний, що завдання держави – зробити так, щоб люди за бажання продали землю дорого.

Будь-яка форма переходу до вільного ринку принесе позитивний ефект. Єдине, не хотілося б, щоб цей запуск відбувався "напівкроками". Все одно, що 50 га, 100 га чи 1000 га купувати. Ми все одно будемо орендарями. Я впевнений, що скоріше домовимося з великими, аніж із дрібними орендаторами,

– зазначає Бахматюк.

Фахівець є прихильником земельної реформи і вважає, що її слід було робити ще 10 років тому.

"Це (земельна реформа – прим.) додало б Україні капіталізації і додаткових інвестицій. Чи буде вона цього року? Не думаю. Не буде земельної реформи і до виборів. Швидше за все до цього питання повернуться після призеденських та парламенських виборів. Адже цими активами почали займатися міжнародні кредитори, а зараз без міжнародних гравців не приймається жодне рішення. До цього можна ставитися по різному. Схоже, вони будуть дотискати це питання", – сказав Бахматюк.