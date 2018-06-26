14:34
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 16°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, 25 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
14:32, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки

Власник найбільшого агрохолдингу країни: земельна реформа запустить банківську систему

187 Читать новость на русском
Олег Бахматюк
Олег Бахматюк / analitika.media

Ринок землі запустить банківську систему, бо буде земельна застава, що дасть поштовх фінансовому ринку.

Про це у екслюзивному інтерв'ю AgroPolit.com "Мої проблеми я буду вирішувати без Президента" заявив власник найбільшої агрокомпанії України UkrLandFarming Олег Бахматюк.

Нагадаємо, через відсутність єдності еліт Україна опинилися за крок до зовнішнього управління.

На думку власника найбільшого агрохолдингу країни, земельна реформа повинна бути. Бахматюк переконаний, що завдання держави – зробити так, щоб люди за бажання продали землю дорого.

Будь-яка форма переходу до вільного ринку принесе позитивний ефект. Єдине, не хотілося б, щоб цей запуск відбувався "напівкроками". Все одно, що 50 га, 100 га чи 1000 га купувати. Ми все одно будемо орендарями. Я впевнений, що скоріше домовимося з великими, аніж із дрібними орендаторами,
зазначає Бахматюк.

Фахівець є прихильником земельної реформи і вважає, що її слід було робити ще 10 років тому.

"Це (земельна реформа прим.) додало б Україні капіталізації і додаткових інвестицій. Чи буде вона цього року? Не думаю. Не буде земельної реформи і до виборів. Швидше за все до цього питання повернуться після призеденських та парламенських виборів. Адже цими активами почали займатися міжнародні кредитори, а зараз без міжнародних гравців не приймається жодне рішення. До цього можна ставитися по різному. Схоже, вони будуть дотискати це питання", сказав Бахматюк.

Теги: ринок землі Міністерство аграрної політики Банки Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
сьогодні, 14:05 Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
Дмитро Гнап 162
Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
сьогодні, 12:00 Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
Ян Валетов 1294
Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
сьогодні, 08:38 Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
Євгенія Мазур 896
Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
25 червня, 23:35 Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
Іван Вербицький 915
Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
25 червня, 22:00 Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
Блог Соцмережі 1848
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук