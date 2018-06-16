Власник "Волги", від вибуху якої постраждали діти, розповів, як граната опинилася в машині

41-річний Сергій Михасюк, що є власником "Волги", яка нещодавно вибухнула у Києві та внаслідок інциденту постраждали діти, спершу стверджував, що жодних вибухових предметів у машині не залишав, однак згодом все ж заявив, що там заховав гранату. За його словами, нікого провчити не збирався, щоправда його авто не раз пошкоджували.

Раніше 24 канал повідомляв, що Святошинський райсуд Києва постановив залишити під вартою у слідчому ізоляторі протягом 60 днів без права внесення застави власника автомобіля, біля якого внаслідок вибуху постраждали четверо дітей.

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За інформацією ТСН, ім’я вищезазначеного чоловіка Сергій Михасюк і йому – 41 рік. Як підкренслюють журналісти, він визнав себе винним, однак це здається підозрілим його адвокату, відтак той у підсумку взяв самовідвід.

"Мій підзахисний визнає себе винним за безліччю порушень і відсутності доказів його вини. За таких обставин я не вірю в його винуватість", – пояснив свій крок правозахисник.

До слова, суд запропонував обрати підозрюваному іншого адвоката, але затриманий вирішив захищати себе сам.

За словами Михасюка, про трагедію він дізнався від дружини та одразу ж сам зателофонував правоохоронцям, переконує, що не тікав і не ховався від них.

"У мене є причини, з яких я визнаю провину", – каже чоловік.

Також Михасюк стверджує, що що "Волгу" біля будинку поставив три роки тому, бо вона зламалася, і відтоді її хтось регулярно пошкоджував: то проколювали шини, то розбивали скло.

"Що я когось збирався провчити, то не є правда. Я зачинив машину і вирішив: поки не продам – не лізти туди", – зауважив він під час суду та заперечив наявність в авто вибухових предметів, залишених ним.

Однак невдовзі він зробив уже іншу заяву – мовляв, у машину сховав гранату, яку начебто знайшов у лісі.

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"Я знайшов гранату, заховав її, вирішив зберегти сувенір. Вирішив її позбутися. Втопити в озері. Чому лишив в машині – в цей час їхав у Рівненську область", – заявив Михасюк.

Додамо, що власник злощасної "Волги" попросив не відпускати його під домашній арешт, а відправити за ґрати.

Нагадаємо, 14 червня в Києві стався вибух в одній з покинутих машин. Діти забрались у "Волгу" пограти та знайшли коробку, що вибухнула. Як розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, згодом власника машини затримали у Рівненській області. За словами правоохоронців, він є офіцером запасу та брав участь у бойових діях на Донбасі.