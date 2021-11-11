Відповідне рішення затвердив Господарський суд Одеської області. Про відшкодування суми розповіли 11 листопада.
Зверніть увагу Міг запобігти аварії танкера Delfi: судитимуть службовця з Одеси
16 тисяч доларів
Суд задовольнив позовні вимоги Приморської окружної прокуратури Одеси щодо забруднення танкером Delfi Чорного моря.
З компанії-судновласника стягнули 16 тисяч доларів за завдані збитки державі, а саме – забруднення морських вод нафтою під час аварії в 2019 році.
Затонулий танкер Delfi: що відомо
- Delfi затонув у акваторії Одеси осінню 2019 року. Опісля експерти періодично фіксували витікання нафтопродуктів.
- Біля затонулого судна неодноразово виявляли мертвих дельфінів.
- Згодом повідомили, що збитки від забруднення довкілля становили понад 16 тисяч доларів.
- Прибрати танкер мала компанія, що є його власником, до квітня 2020. 27 липня операцію підняття танкера вирішила провести держава.