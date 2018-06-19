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Власника "Гаврилівських курчат" Сігала відпустили, знизивши заставу у 16 разів

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Євген Сігал
Євген Сігал / Фото з відкритих джерел

Власник "Гаврилівських курчат" – на волі. Печерський районний суд Києва відпустив під заставу співвласника "Комплексу "Агромарс" Євгена Сігала та директора філії компанії Івана Зозулю.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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А ще адвокати домоглись зниження застави з 80 до 5 мільйонів гривень для кожного підозрюваного. Раніше Печерський суд відпустив під заставу в 90 мільйонів гривень співвласницю "Гаврилівськи курчат" Марину Сігал.

Необхідні суми були внесені на депозитарний рахунок суду і власники агрохолдингу Марина та Євген Сігал, а також директор філії Іван Зозуля були звільнені під заставу і зараз вже знаходяться зі своїми сім'ями, – повідомили в прес-службі юридичної компанії Equity, команда адвокатів якої захищає права підозрюваних в суді.

Нагадаю, ГПУ і Нацполіція затримали керівників виробництва в рамках справи про забруднення навколишнього середовища на загальну суму в 253 мільйони гривень. На початку місяця правоохоронці знайшли на Київщині незаконні пташині могильники, на сморід від яких скаржились жителі села Гаврилівка.

Теги: Новини України Новини Києва Екологія Євген Сігал Печерський суд Києва Судді
Джерело: 24 Канал
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