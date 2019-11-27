Власника одеського готелю "Токіо Стар" Чорного відпустили з-під варти

Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід Вадиму Чорному – власнику готелю "Токіо Стар", у пожежі якого загинули дев'ять осіб. Суд відпустив бізнесмена під домашній арешт з зобов'язанням носити електронний браслет.

Чорний планує написати скаргу у Європейський суд з прав людини на суддів Київського районного суду, які посадили його під варту. Про це він заявив під час засідання суду, повідомляє "Odessa Online".

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Після того, як прокурор долучив експертизу до справи, згідно з якою загорівся новий провід, мене вже тримати було неможливо. Зрозуміло, що прокурор зробив це тільки помилково, тому що він не розумів різниці між первинним і вторинним займанням, інакше б я ще роки тут сидів,

– заявив Вадим Чорний.

За словами бізнесмена, після цієї експертизи вже було неможливо утримувати його під вартою. Втім суд першої інстанції тоді таки ухвалив рішення про тримання під вартою Вадима Чорного.

Вогонь спалахнув у ніч на 17 серпня в одеському готелі, розташованому на вулиці Водопровідній, 1. У пожежі загинули 9 людей – 8 на місці та ще один у машині "швидкої". Ще 10 осіб людей постраждали. Загалом у готелі в ніч пожежі було 200 мешканців.

Головним підозрюваним у справі про пожежу в "Токіо Стар" є бізнесмен Вадим Чорний, якого називають власником будівлі. Його та адміністраторку готелю Ірину Паровик спочатку суд взяв під арешт, але потім відпустив.

Підозру також оголосили головному інженеру готелю, але він встиг сховатися, як і співвласник готелю Сергій Дурач. Згодом прокуратура повідомила про підозру адміністратору готелю Оксані Єжак.