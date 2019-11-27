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      Власника одеського готелю "Токіо Стар" Чорного відпустили з-під варти

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      Суд змінив запобіжний захід Вадиму Чорному / odessa.online

      Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід Вадиму Чорному – власнику готелю "Токіо Стар", у пожежі якого загинули дев'ять осіб. Суд відпустив бізнесмена під домашній арешт з зобов'язанням носити електронний браслет.

      Чорний планує написати скаргу у Європейський суд з прав людини на суддів Київського районного суду, які посадили його під варту. Про це він заявив під час засідання суду, повідомляє "Odessa Online".

      Цікаво: Пожежа в "Токіо Стар": суд наказав розслідувати ймовірне вбивство дитини і жінки в готелі

      Після того, як прокурор долучив експертизу до справи, згідно з якою загорівся новий провід, мене вже тримати було неможливо. Зрозуміло, що прокурор зробив це тільки помилково, тому що він не розумів різниці між первинним і вторинним займанням, інакше б я ще роки тут сидів,
      – заявив Вадим Чорний.

      За словами бізнесмена, після цієї експертизи вже було неможливо утримувати його під вартою. Втім суд першої інстанції тоді таки ухвалив рішення про тримання під вартою Вадима Чорного.

      Смертельна пожежа в готелі "Токіо Стар" – що треба знати?

      Вогонь спалахнув у ніч на 17 серпня в одеському готелі, розташованому на вулиці Водопровідній, 1. У пожежі загинули 9 людей – 8 на місці та ще один у машині "швидкої". Ще 10 осіб людей постраждали. Загалом у готелі в ніч пожежі було 200 мешканців.

      Головним підозрюваним у справі про пожежу в "Токіо Стар" є бізнесмен Вадим Чорний, якого називають власником будівлі. Його та адміністраторку готелю Ірину Паровик спочатку суд взяв під арешт, але потім відпустив.

      Підозру також оголосили головному інженеру готелю, але він встиг сховатися, як і співвласник готелю Сергій Дурач. Згодом прокуратура повідомила про підозру адміністратору готелю Оксані Єжак.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Пожежа Новини Одеси Жертви
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