Спека і вік: власники магазину, де продавчиня нахамила через мову, відреагували на скандал

У харківському кіоску з напівфабрикатами "Колосся. Долина смаку" продавчиня відмовилася обслуговувати жінку українською мовою. Власники магазину заявили, що їхня працівниця не володіє державною мовою.

"Не важно на каком языке говорить", – власниця

Власниця кіоску виправдовує продавчиню. Мовляв, вона старається, але "не володіє українською так, щоб спілкуватися".

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За словами керівниці скандальної продавчині, покупчиня "провокувала" працівницю магазину: "З'ясовувала, чому з нею не спілкуються українською мовою".

Вина продавчині звичайно є, але вона не втрималася – спека та вік зробили свою справу,

– заявила власниця.

Після того вона додала, що "взагалі не важливо", хто якою мовою говорить і скандал "роздувати" не треба.

16 січня 2021 року сфера обслуговування в Україні повністю перейшла на державну мову , тобто українську. Спілкуватися російською продавці можуть лише у тому разі, якщо клієнти їх про це попросять самі. За порушення закону передбачені штрафи від 5 100 гривень до 6 800 тисяч.

Власниця магазину також додала, що хоче поспілкуватися з Оксаною Хвилею – жінкою, якій нагрубила продавчиня. Зауважимо, сама Оксана каже, що намагалася врегулювати конфлікт та дзвонила керівниці магазину. Однак та заявила, що не спілкуватиметься українською та кинула слухавку.

Деталі скандалу у харківському магазині

Інцидент трапився 22 липня. Коли Оксана сказала, що не шукатиме дрібні гроші, бо з нею не говорять українською, продавчиня розізлилася. Вона кинула у жінку пакетом та грошима.

Працівниця магазину казала, що приїхала з Росії, а ніякої української мови в Харкові "не буде".

Через кілька днів Оксана повернулася в магазин, аби зняти поведінку продавчині на відео. Та одразу почала обурюватися та закривати кіоск. Крім того, працівниця порадила клієнтці їхати "в пі*ду", аби там говорити державною.



Що робити, якщо не хочуть обслуговувати українською / Інфографіка 24 каналу