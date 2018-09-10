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Власники Android нарешті отримали можливість користуватися відомим браузером

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Tor Browser офіційно вийшов на Android
Tor Browser офіційно вийшов на Android / Колаж 24 канал

Популярним анонімний браузер Tor став офіційно доступним для користувачів Android, щоправда у Goggle Play поки з’явилася лише альфа-версія.

Зауважимо, на своєму офіційному сайті корпорація Tor Project попередила про ранній статус розробки, а також про баги та деякі незручності, які у подальших версіях буде усунено або виправлено.

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Так, до прикладу, для того, щоб зараз користуватися Tor Browser, слід установити ще одну програму, а саме проксі-утиліту Orbot, яка дозволить браузеру виявити з'єднання з Tor-мережею. У майбутньому ж розробники обіцяють зняти це обмеження.

Щодо особливостей роботи додатку, то за допомогою Tor Browser вже зараз можна блокувати рекламні трекери, обмежувати інформацію про користувача для сайтів, здійснювати багатошарове шифрування та обходити локальні блокування.

Tor, Android, інтернет, браузер, анонімність, смартфони
Браузер Tor з'явився на Android 

До слова, раніше протоколом TOR можна було користуватися лише через сторонній Android-браузер Orfox. Але оскільки було випущено офіційний клієнт, група Guardian Project, яка ним займалася, вирішила відмовитися від подальшої його розробки.

Наразі браузер Tor для користувачів Android можна завантажити як у Google Play, так і на офіційному сайті є відповідний APK-файл.

Додамо, поки невідомо, чи з'явиться незабаром і iOS-версія цього браузера, відтак для власників продукції від Apple поки рекомедується сторонній додаток Onion Browser.

До слова, улітку стало відомо, що користувачі Android завантажили браузер Microsoft Edge більше ніж 5 мільйонів разів.

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Теги: Техно Інтернет Смартфони Інформаційні технології Android Мережа Додатки
Джерело: 24 канал
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