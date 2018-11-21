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      Власники авто на єврономерах розблокували всі дороги, проте анонсували нову акцію

      76 Читать новость на русском
      "Євробляхери" розблокували всі дороги в Україні
      "Євробляхери" розблокували всі дороги в Україні / Auto.ria.com

      Громадська організація "АвтоЄвроСила" оголосила про припинення першого етапу боротьби та перехід до підготовки до наступної акції "Вимагаємо вето від президента!".

      Про це активісти сповістили у Facebook.

      Після "провального" голосування у ВР акція в попередньому форматі більше не актуальна, тому громада "АвтоЄвроСили" прийняла рішення припинити перший етап боротьби та перейти до підготовки до наступної акції "Вимагаємо вето президента!,
      – повідомили активісти.

      Читайте також: Біля Рівного "євробляхери" побили поліцейських: є затримані

      В організації стверджують, що всі дороги в межах всеукраїнської акції "За доступне розмитнення – геть вік з акцизу!" були звільнені для пересування, а учасники акції діяли в межах закону, тільки тимчасово обмежуючи рух транспорту.

      "АвтоЄвроСила" називає інформаційною провокацією заяву міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про силове розблокування доріг.

      Чому протестували власники авто на єврономерах? 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка. На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів.

      Що передбачає закон про автомобілі з іноземною реєстрацією: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Транспорт Авто на єврономерах Авто протести Законодавство Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
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