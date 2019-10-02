Власники авто на єврономерах вкотре вийшли на мітинг: вимоги, фото, відео

На акцію протесту під будівлю Верховну Ради 2 жовтня вийшли власники автомобілів на європейських номерах. Вони вимагають остаточно розв'язати проблеми з розмитненням "євроблях", повернути техогляд, а також ще в жовтні (до ухвалення бюджету на 2020 рік) розглянути законопроєкт про доступне розмитнення і скасування акцизу.

Учасники протесту вимагають також прибрати з влади "автоолігархів", лобістів та чиновників, яких вони вважають причетними до корупції. Про це мовиться у вимогах, опублікованих "Автоєвросилою" у фейсбуці.

Нагадаємо: Зеленський хоче дати власникам "євроблях" більше часу на розмитнення автівок

Фото з місця подій (24 канал):

Зауважимо, що за офіційними даними МВС техогляд в Україні скасували у 2011 році й це не призвело до росту аварійності. Кількість ДТП з причини незадовільного технічного стану транспортного засобу завжди була меншою за 1% від загальної кількості.

Звернення від мітингарів – у відео:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснював плани влади спростити порядок розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Мовляв, введуть максимально простий принцип розмитнення авто зі ставкою від 1 до 3 доларів за "кубик". Однак реалізувати цей план складно, бо Мінфін вже надходження від розмитнення "євроблях" та інших автомобілів заклав до бюджету – а за ці гроші ж будують дороги, фінансують медицину та освіту.

Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати – у матеріалі 24 каналу.



Схема розмитнення "євроблях", що діє станом на жовтень 2019 року / Інфографіка 24 каналу