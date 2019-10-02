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      Власники авто на єврономерах вкотре вийшли на мітинг: вимоги, фото, відео

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      Мітинг під Радою
      Мітинг під Радою / 24 канал

      На акцію протесту під будівлю Верховну Ради 2 жовтня вийшли власники автомобілів на європейських номерах. Вони вимагають остаточно розв'язати проблеми з розмитненням "євроблях", повернути техогляд, а також ще в жовтні (до ухвалення бюджету на 2020 рік) розглянути законопроєкт про доступне розмитнення і скасування акцизу.

      Учасники протесту вимагають також прибрати з влади "автоолігархів", лобістів та чиновників, яких вони вважають причетними до корупції. Про це мовиться у вимогах, опублікованих "Автоєвросилою" у фейсбуці.

      Нагадаємо: Зеленський хоче дати власникам "євроблях" більше часу на розмитнення автівок

      Фото з місця подій (24 канал):

       

       

      Зауважимо, що за офіційними даними МВС техогляд в Україні скасували у 2011 році й це не призвело до росту аварійності. Кількість ДТП з причини незадовільного технічного стану транспортного засобу завжди була меншою за 1% від загальної кількості.

      Звернення від мітингарів – у відео:

      Міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснював плани влади спростити порядок розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Мовляв, введуть максимально простий принцип розмитнення авто зі ставкою від 1 до 3 доларів за "кубик". Однак реалізувати цей план складно, бо Мінфін вже надходження від розмитнення "євроблях" та інших автомобілів заклав до бюджету – а за ці гроші ж будують дороги, фінансують медицину та освіту.

      Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати – у матеріалі 24 каналу.

      Схема
      Схема розмитнення "євроблях", що діє станом на жовтень 2019 року / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Авто Авто на єврономерах Новини Києва Протести
      Джерело: 24 канал
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