Власники ТРЦ "Вікторія Гарденс" звернулись до НАБУ щодо корупції у СБУ та Генпрокуратурі

Власники ТРЦ "Вікторія Гарденс" звернулись НАБУ та представника ФБР у НАБУ з проханням відреагувати на можливі факти корупції в Генпрокуратурі та СБУ.

Про це повідомляють у ТРЦ "Вікторія Гарденс", передає видання "Варіанти".

Іноземні власники найбільшого в Західний Україні ТРЦ "Вікторія Гарденс", що у Львові, звернулись до НАБУ та постійного представника ФБР США у ньому з заявою про розслідування фактів корупції зі сторони високопосадовців Генпрокуратури та СБУ, які перешкоджають їхній інвестиційній діяльності.

Рішення про це було ухвалено після того, як власники втратили надію добитись справедливого розслідування та покарання Оджаклі Айтачу, котрий підозрюється в організації рейдерських захоплень ТРЦ "Вікторія Гарденс" на підставі підроблених документів, а також, у нанесенні збитків підприємству в сумі 8 млн грн.

Так, 20 грудня суд у Львові обрав Оджаклі Айтачу, підозрюваному у розкраданні 8 млн грн, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі всього 240 тис. грн. Сплативши символічну, порівняно із розмірами заподіяної злочином шкоди, заставу Айтач залишився на свободі.

Натомість, існує підозра, що саме Генпрокуратура, яка декілька місяців тому витребувала для вивчення інші кримінальні провадження, в яких фігурує Айтач, гальмує їх розслідування. Йдеться про справи за фактами рейдерських захоплень та використання підроблених документів. Також, наразі є неофіційна інформація, що Айтач користується протекцією у високопосадовців в СБУ.

Можливо саме завдяки НАБУ, яке на даний час є чи не єдиним органом, нескомпрометованим корупційними скандалами, нарешті можна буде поставити крапку у цій резонансній історії із рейдерськими захопленнями та розкраданням майна ТРЦ "Вікторія Гарденс".

Нагадаємо, у жовтні іноземні інвестори ТРЦ "Вікторія Гарденс" домоглись визнання у суді недійсними документів, на підставі яких рейдери під керівництвом Айтача внесли неправдиві відомості до ЄДР.

Перед тим за фактом підроблення документів в Україні й в Туреччині порушені кримінальні провадження.

У Туреччині правоохоронці затримали спільників Оджаклі Айтача, а його самого оголосили в розшук. Айтач був затриманий у Києві 19 грудня.

Нагадаємо, ТРЦ Victoria Gardens належить ТзОВ "Фенікс-Капітал". Власником останнього є компанія "Ґлобкон Лімітед", (Англія та Уельс), заснована громадянами Туреччини Башліларом Бураком та Хазинедароглу Юмітом Сюлейманом.