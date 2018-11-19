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      Власники "євроблях" оголосили всеукраїнську безстрокову акцію протесту

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      "Євробляхери" оголосили всеукраїнську акцію протесту
      "Євробляхери" оголосили всеукраїнську акцію протесту / Фото з відкритих джерел

      У вівторок, 20 листопада, власники авто на іноземних номерах розпочнуть безстрокову акцію протесту у 46 містах України.

      Про це повідомила організація "Авто Євро Сила".

      Читайте також:  Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів

      "Всі акції громадянської непокори будуть безстроковими і відбуватимуться до моменту отримання результатів щодо питання скасування законопроектів №8487 та №8488, які були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема про скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу", – зазначили у повідомленні.

      Акція планують провести у всіх областях України, окрім Луганської, Закарпатської та території окупованого Криму. 


      Карта, у яких відбудеться акція "непокори євробляхарів"

      Члени "Авто Євро Сили" розраховують, що у протестах загалом візьмуть участь понад 50 тисяч українців. 

      Чого вимагають "євробляхарі"? З 7 листопада під стінами Верховної Ради відбувався протест власників автомобілів на іноземній реєстрації. "Євробляхарі" вимагали від нардепів ухвалити законопроекти, які знизять акциз на розмитнення машин. У першому читанні відповідні проекти закону були прийняті ще у липні. 8 листопада Верховна Рада схвалила другий законопроект, який стосується ввезення в Україну автомобілів на єврономерах. Активісти та власникі "євроблях" залишилися незадоволені нововведеннями. Термін у півроку для розмитнення авто на єврономерах водіїв не задовільнив. Також активісти вимагають акцизної ставки не більше 40%.

      Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео

       

      Теги: Новини України протести Авто на єврономерах Авто
      Джерело: 24 Канал
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