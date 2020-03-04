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      Влітку в Україні шукатимуть нелегальних видобувачів бурштину: як це робитимуть

      - Читать новость на русском
      Влітку в Україні проводитимуть рейди з пошуку нелегальних видобувачів бурштину / rivnenews.com.ua

      В Україні влітку 2020 року почнуть проводити рейди для виявлення нелегального видобутку бурштину. Для цього залучатимуть представників правоохоронних органів.

      Хоча нелегальний видобуток бурштину і зменшується, однак все ж активно ведеться. Про це заявив ексміністр енергетики Олексій Оржель, пише УНІАН.

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      Вже з літа потрібно провести рейди по головних областях – Житомирській і Рівненській,
      – пояснив міністр.

      На його думку, без відповідного правоохоронного тиску, навіть коли є варіант можливої легалізації, нічого не працюватиме.

      Оржель зазначив, що тепер, коли необхідні закони прийняли, потрібно їхати на місця. А там безпосередньо активно залучати правоохоронні органи та місцеву владу. Адже лише так можна на практиці легалізувати видобуток бурштину.

      Що відомо про законодавство щодо видобутку бурштину

      Що відомо про видобуток бурштину в Україні?Масштабний нелегальний видобуток бурштину відбувається у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Через це у регіонах навіть кілька разів спалахували сутички між правоохоронцями та нелегальними копачами. Хоча, за неофіційними даними, саме правоохоронці покривали не менше 90% нелегального видобутку бурштину. 

      Генпрокуратура за останні 5 років затримала десятки людей у "бурштинових справах". За даними НАБУ, на найвищому рівні нелегальні схеми "покривали" екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков. Проте справи щодо них так нічим і не завершились. 

      У поліції також відзначають, що стихійні копачі бурштину пошкодили понад 6,2 тисячі гектарів земель лісового фонду та понад тисячу гектарів земель сільськогосподарського призначення. Такі масштаби мають катастрофічні екологічні наслідки.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Законодавство Олексій Оржель Житомирська область Рівне Бурштин
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