Влітку в Україні шукатимуть нелегальних видобувачів бурштину: як це робитимуть

В Україні влітку 2020 року почнуть проводити рейди для виявлення нелегального видобутку бурштину. Для цього залучатимуть представників правоохоронних органів.

Хоча нелегальний видобуток бурштину і зменшується, однак все ж активно ведеться. Про це заявив ексміністр енергетики Олексій Оржель, пише УНІАН.

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Вже з літа потрібно провести рейди по головних областях – Житомирській і Рівненській,

– пояснив міністр.

На його думку, без відповідного правоохоронного тиску, навіть коли є варіант можливої легалізації, нічого не працюватиме.

Оржель зазначив, що тепер, коли необхідні закони прийняли, потрібно їхати на місця. А там безпосередньо активно залучати правоохоронні органи та місцеву владу. Адже лише так можна на практиці легалізувати видобуток бурштину.

Що відомо про законодавство щодо видобутку бурштину

У лютому 2020 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, який передбачає зниження розміру рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину. З 2022 року плата становитиме 10% замість поточних 25%.

Крім того, 19 грудня 2019 року нардепи проголосували за ще один законопроєкт, а саме про легалізацію видобутку бурштину. 27 грудня документ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про видобуток бурштину в Україні?Масштабний нелегальний видобуток бурштину відбувається у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Через це у регіонах навіть кілька разів спалахували сутички між правоохоронцями та нелегальними копачами. Хоча, за неофіційними даними, саме правоохоронці покривали не менше 90% нелегального видобутку бурштину.



Генпрокуратура за останні 5 років затримала десятки людей у "бурштинових справах". За даними НАБУ, на найвищому рівні нелегальні схеми "покривали" екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков. Проте справи щодо них так нічим і не завершились.



У поліції також відзначають, що стихійні копачі бурштину пошкодили понад 6,2 тисячі гектарів земель лісового фонду та понад тисячу гектарів земель сільськогосподарського призначення. Такі масштаби мають катастрофічні екологічні наслідки.