Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды

Большую часть времени многие из нас проводят в офисе. От этого никуда не деться. Тогда нужно сделать все возможное, чтобы оставаться здоровыми и уберечь сердце и сосуды. Медицинский директор МС "Добробут" Татьяна Аникеева дала отличные советы!

Проблемы с сердцем и не только

"Нахождение в офисе сердечных приступов не вызывает, – улыбнулась Татьяна Аникеева. – А вот сидячий образ жизни, неважно где вы сидите, в офисе или на приеме в поликлинике, может вызвать массу проблем и навредить сердцу и организму в целом". Поэтому наш разговор зашел о проблемах с сердцем и… не только.

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Невозможно оставаться здоровым, целый день проводя в офисе, – продолжила врач. – Существуют даже исследования, которые касаются офисных работников. И на первых стоят заболевания опорно-двигательного аппарата, ожирение, сердечно-сосудистые. Частая причина жалоб – боли в нижней части спины.

Есть также доказанные исследования по снижению уровня витамина Д у пациентов, которые практически не выходят на солнечный свет. Поэтому их даже приравнивают к людям, которые находятся в домах престарелых. Только подумайте: вам 25-30 лет, а образ жизни, как у пожилого человека! Честно говоря, неприятно впечатляет… "Вот поэтому чем больше времени вы будете находиться на свежем воздухе, и на вас будут попадать ультрафиолетовые лучи утром и вечером, – сказала Татьяна Владимировна, – тем больше вы будете защищены от гиповитаминоза. И тогда сохраните костный скелет и сердце в порядке".

Как уберечь сердце: офисным работникам на заметку

Так как уберечь сердце, а вместе с этим не оказаться в эдаком "доме престарелых" в свои молодые годы?

Сведите употребление сахара на нет. Или вы забыли о том, что это "белая смерть"? Если вы гипертоник, то ваша норма соли в день – не более 5 грамм. Для вас это главная угроза сердцу. Сократите количество потребления кофеина. 6 чашек эспрессо – это безопасно для здорового человека. А ведь если проследить, сколько раз мы подходим к кофе-машине за день... С десяток наберется. Забываем о печеньках, шоколадках и остальных продуктах, содержащих легкие углеводы. Например, в Голландии, люди во время обеденного перерыва идут в спортзал. Мы же делимся друг с другом тортиком. При этом как много двигаемся? Разве что в соседний кабинет к принтеру. Вместо конфет и печенья кушайте сухофрукты или орешки, ведь легкие углеводы всасываются в кишечнике без труда и очень быстро вызывают резкий выброс инсулина. А это вредно для сосудов, сердца и для организма в целом. Обязательно пейте воду. Но если вы мало двигаетесь, не переусердствуйте, потому что 2,5-3 литра для вас перебор, на следующий день могут быть отеки и подскочит давление. Достаточно 1,5 литра в день, если вы провели его в офисе.

Сердце и сосуды, или Почему так популярны шагомеры?

Да потому что мы разучились ходить. Честно признаемся, как часто мы выходим из офиса? Нередко всего лишь… на перекур. Однако свои 6-10 тысяч шагов, хотите вы этого или нет, но до и после работы нужно обязательно пройти. Это тренировка для сердца и сосудов и релакс для нервной системы. А ведь все болезни от нервов и только некоторые от удовольствия.

В офисе попробуйте простое правило, известное всем со школы: 45 минут работаете – 10 минут отдыхаете. Причем во время перерыва не сидим на месте, а встали, прошли по коридору, постояли возле окна. Это не просто пожелание, это проверено, доказано и необходимо для нашего организма.

Попробуйте принцип Pomodoro

Много лет назад один хороший человек по имени Франческо Чирилло предложил отличный метод для тех, кто загружен работой, но не всегда готов за нее взяться, отвлекаясь на менее важные задачи. Однажды Франческо и сам никак не мог приступить к делу, все время откладывая его. Но как-то он зашел на кухню, увидел таймер в виде помидора, который часто используют хозяйки, чтобы засекать время, и взял его.

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Оказалось, что принцип Pomodoro отлично сработал!

Потому что так вы концентрируетесь на задаче, затем переключаетесь на короткий промежуток времени и потом снова занимаетесь тем, что важно и срочно делать,

– объяснила Татьяна Владимировна.

Можно скачать бесплатное приложение на компьютер или в телефон, поставить таймер и затем делать перерыв. Но важно не просто переключиться, а желательно пройтись. За день даже в офисе можно таким образом "заработать" 500-600 шагов за каждый перерыв. Это полезно для организма и, конечно же, для сердца.

Мы дали вам несколько подсказок, как оставаться здоровым в офисе и не записаться в "старики". Вы как, готовы воспользоваться этими советами? В таком случае офис точно не станет эдаким "домом для престарелых".